Presidenciável Manuela D’Ávila: BR-319 ganha nova aliada

Manuela D’Ávila (PC do B) afirmou, durante evento em Manaus, ser favorável ao asfaltamento da BR-319 | Foto: Lion

Na semana em que a presidenciável Manuela D’Ávila (PC do B) afirmou, durante evento em Manaus, ser favorável ao asfaltamento da BR-319, o Comando Militar da Amazônia resgatou 27 pessoas que ficaram sete dias presas dentro de um ônibus que atolou na rodovia, que liga a capital do Amazonas a Porto Velho (RO).



— É inadmissível que a região possa se interligar aos EUA e ao Canadá e não se integre às regiões do próprio país. A reconstrução dessa rodovia é necessária, porque é estratégica para todo o país –, disse Manu.

Já Marina...

Já a pré-candidata Marina Silva (Rede) se irritou quando perguntada sobre o assunto e disse que é preciso ter responsabilidade para tratar o tema.

— Um projeto para ser viável, tem que ser viável do ponto de vista econômico, social e ambiental

Quem disse isso?

De passagem por Manaus no fim de semana, o deputado federal Pauderney Avelino (DEM) confirmou que continua candidatíssimo ao Senado Federal.

— Quem disse isso? – perguntou Avelino – O que andam falando por aí que eu recuei não passa de boato de adversários que também pretendem disputar o mesmo cargo.

No topo

Ney diz que nem brincando passou por minha cabeça desistir do Senado, que seria o topo de sua longeva carreira parlamentar.

Não abre mão

Outro que mantém sua disposição de disputar uma das três vagas no senado é o vice-governador Bosco saraiva (Solidariedade).

Apesar de você

Mesmo sabendo que o governador Amazonino Mendes deve apostar suas fichas na reeleição de Eduardo Braga (MDB), Bosco mantém sua pré-candidatura.

Sem meio termo

No primeiro momento, Saraiva pensou em repetir a dobradinha das Eleições Suplementares.

Mas não deu e ele direcionou seu foco para o senado.

— Se também não der, é hora de voltar pra casa. Trabalho desde os 12 anos. Já fiz a minha parte –, disse o vice.

Argumento

“Eu acho importante e necessário esse diálogo para um governo que quer a integração com as classes, sobretudo as classes que geram emprego”.

Foi com esse argumento que o governador Amazonino Mendes (PDT) explicou o encontro com os empresários da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM), na tarde de ontem.

Em Alta

O dólar fechou a segunda-feira em alta de mais de 1 por cento e foi ao patamar de 3,45 reais, o maior nível em quase um ano e meio.

Temores

A alta segue o movimento dos mercados externos em meio a temores de que a pressão inflacionária leve o banco central dos Estados Unidos a ser mais firme no aperto monetário.

Voto impresso

Um projeto de Decreto Legislativo de autoria do senador Lasier Martins (PSD-RS) quer estabelecer a obrigatoriedade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cumprir a Lei do Voto Impresso nas eleições deste ano.

Obrigatório

O senador embasa seu pedido na Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015 no Artigo 12, que estabelece a obrigatoriedade da adoção do mecanismo de impressão do voto nas eleições brasileiras.

Cumpra-se a Lei

O Projeto de Decreto Legislativo está amparado no Inciso XI do Artigo 49 da Constituição Federal, que prevê a competência exclusiva do poder legislativo de legislar sobre as atribuições da Justiça Eleitoral.