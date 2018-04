Henrique está disposto integrar ‘cota’ para pagar fiança de Melo

Manaus - O presidente estadual do Pros e ex-vice-governador Henrique Oliveira está disposto a contribuir financeiramente para a liberdade do ex-governador José Melo, preso desde dezembro de 2017 e que precisa de quase R$ 400 mil para pagar fiança e deixar a reclusão junto com a esposa, Edilene Gomes. A chapa de Melo e Henrique foi cassada no dia 4 de maio do ano passado, e ambos estão inelegíveis.

Por enquanto, os bens de Melo e Ediliene permanecem bloqueados, e a defesa aguarda o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) analisar o pedido de redução do valor. Conforme o advogado de defesa, José Carlos Cavalcanti Junior, uma outra alternativa é avaliação de um dos imóveis, para que seja direcionado à hipoteca e, assim, fazer frente ao valor de fiança.

Leia também: Melo reclama da demora no julgamento de Habeas Corpus

Questionado por telefone sobre a possibilidade de oferecer alguma ajuda financeira, o deputado estadual Sidney Leite, que esteve à frente da Secretaria de Produção Rural (Sepror) na gestão de Melo, se esquivou do assunto e sinalizou que soube até da redução do valor da fiança para R$ 20 mil. A reportagem tentou ainda contato com o deputado estadual Josué Neto (PSD), também considerado, à época, um dos aliados de Melo, assim como com presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), para falar sobre o assunto, mas não obteve sucesso.

Ao explicar como ajudaria financeiramente, Henrique argumenta que a ajuda de custo aconteceria dentro das limitações dele, mas não se recusaria a contribuir, caso seja procurado para uma arrecadação de valor. “Eu me coloco à disposição, dentro da minha pequenez, porque acredito que se a justiça permitiu essa possibilidade para que ele se defenda em liberdade, é porque existe uma possibilidade de inocência”, comentou. Para ele, este não é um momento de tripudiar sobre a situação, mas de compreender todos as alternativas que podem ser usadas, para conceder liberdade a ele.

Ex-governador José Melo e ex-vice-governador Henrique Oliveira tiveram a chapa política cassada no ano passado. | Foto: Arquivo EmTempo

Vislumbrando a candidatura ao Senado, Henrique aposta numa análise favorável do recurso extraordinário, que se encontra no Supremo Tribunal de Federal (STF), pedindo que seja derrubada a decisão que o impede de disputar eleições por oito anos. “O recurso pede que as condutas sejam divididas, porque não comprei votos e nem era do grupo político de Melo. A solicitação é para que não seja penalizado nem criminalmente, nem eleitoralmente”. Sobre o assunto, ele cita a Constituição descreve que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Reclusão

A possibilidade de Melo e a mulher saírem da cadeia foi dada no último dia 17, quando o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) concedeu um habeas corpus no valor de R$ 187 mil para a liberação de cada um. Sem conseguir o valor, eles seguem presos no Centro de Detenção Provisória (CDP), situado no quilômetro 8 da BR-174. Ambos são acusados de participar de um esquema criminoso, que desviou mais de R$ 100 milhões da saúde pública do Amazonas.

O presidente estadual do Pros e ex-vice-governador Henrique Oliveira está disposto a contribuir financeiramente para a liberdade do ex-governador José Melo, preso desde dezembro de 2017 e que precisa de quase R$ 400 mil para pagar fiança e deixar a reclusão junto com a esposa, Edilene Gomes. A chapa de Melo e Henrique foi cassada no dia 4 de maio do ano passado, e ambos estão inelegíveis.

Por enquanto, os bens de Melo e Ediliene permanecem bloqueados, e a defesa aguarda o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) analisar o pedido de redução do valor. Conforme o advogado de defesa, José Carlos Cavalcanti Junior, uma outra alternativa é avaliação de um dos imóveis, para que seja direcionado à hipoteca e, assim, fazer frente ao valor de fiança.

Questionado por telefone sobre a possibilidade de oferecer alguma ajuda financeira, o deputado estadual Sidney Leite, que esteve à frente da Secretaria de Produção Rural (Sepror) na gestão de Melo, se esquivou do assunto e sinalizou que soube até da redução do valor da fiança para R$ 20 mil. A reportagem tentou ainda contato com o deputado estadual Josué Neto (PSD), também considerado, à época, um dos aliados de Melo, assim como com presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), para falar sobre o assunto, mas não obteve sucesso.

Ao explicar como ajudaria financeiramente, Henrique argumenta que a ajuda de custo aconteceria dentro das limitações dele, mas não se recusaria a contribuir, caso seja procurado para uma arrecadação de valor. “Eu me coloco à disposição, dentro da minha pequenez, porque acredito que se a justiça permitiu essa possibilidade para que ele se defenda em liberdade, é porque existe uma possibilidade de inocência”, comentou. Para ele, este não é um momento de tripudiar sobre a situação, mas de compreender todos as alternativas que podem ser usadas, para conceder liberdade a ele.

Vislumbrando a candidatura ao Senado, Henrique aposta numa análise favorável do recurso extraordinário, que se encontra no Supremo Tribunal de Federal (STF), pedindo que seja derrubada a decisão que o impede de disputar eleições por oito anos. “O recurso pede que as condutas sejam divididas, porque não comprei votos e nem era do grupo político de Melo. A solicitação é para que não seja penalizado nem criminalmente, nem eleitoralmente”. Sobre o assunto, ele cita a Constituição descreve que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Leia mais:



Omar e Pauderney são eleitos líderes da bancada do AM no Congresso

Presidenciável Manuela Dávila: BR-319 ganha nova aliada

Ex-prefeito de Manicoré deve ser candidato à deputado no Amazonas