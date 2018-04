Pré-candidata ao Senado, Vanessa Grazziotin destaca cenário político

Senadora Vanessa | Foto: Marcio Melo

Manaus - A visita ao ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) e a candidatura ao Senado Federal, além do cenário político para as eleições de 2018 foram temas de entrevista da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) à redação do EM TEMPO, na tarde desta quinta-feira (26).



Visita a Lula

Vanessa lembrou a visita ao ex-presidente Lula, no dia 17 de abril deste ano, na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Na ocasião, 11 parlamentares, incluindo Grazziotin, verificaram as condições dos presos, como do próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, além de outros condenados na Operação Lava Jato, como Renato Duque e Léo Pinheiro.

“Quando nós entramos na cela para conversar com Lula, choramos, mas ele nos fez rir. Disse para a gente que não queria choro, que estava bem. Ele chorou apenas quando dissemos a ele que a filha dele estava no lançamento da campanha de Manuela D’Ávila, no Rio de Janeiro, e mencionou o nome dele”, lembra a senadora.

A senadora confirmou a intenção do Partido dos Trabalhadores (PT) em registrar a candidatura de Lula à Presidência da República, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A senadora contou que o ex-presidente arruma o próprio quarto, na carceragem. “Ele nos disse que toma poucos banhos de sol, e há uma pessoa para arrumar o quarto dele, quando ele toma os banhos, mas como ele quase nunca sai para tomar os banhos de sol, é ele mesmo quem arruma".



Eleições de 2018

Sobre as eleições de 2018, para escolha de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República, Vanessa destacou que o PCdoB, seu partido, já tem a deputada estadual Manuela D’Ávila (RS) como pré-candidata.

“O que todos os partidos de esquerda estão fazendo é um manifesto conjunto que prega a retomada da democracia, a volta dos programas sociais, contra as privatizações, entre outras pautas”, salienta.

No Amazonas, a senadora afirma que as alianças estão caminhando no mesmo rumo nacional dos partidos. “Nossas conversas estão englobando o PSB, o PT, o PSoL, o Podemos e outros partidos. Nosso desejo é ter uma chapa que represente o nosso grupo, e provavelmente nós iremos no mesmo rumo das executivas nacionais", explicou.

Situação no Senado

“Eu sou e continuo pré-candidata ao Senado Federal, e agora, mais do que nunca. Vejo que o cenário de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. Nas últimas pesquisas, que me mostram bem posicionada, vemos o reflexo nas redes sociais”, salienta Vanessa. Segundo a senadora, grupos de adversários a defamam por causa do apoio que deu a uma candidata à vereadora do PCdoB, em Belém (PA).

“Ela tinha sido do tráfico de drogas, mas havia saído e estava se recuperando. Acusaram-me de estar participando e incentivando essa atividade, o que é completamente falso. Quando eu falo nas redes sociais, mostro os meus atributos como senadora. Quem não tem, tem que inventar. Posso dizer que eu sou pré-candidata e não traí o trabalhador. Não tenho dinheiro e nem compro cabo eleitoral”, finalizou.

