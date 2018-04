Eletrobras pagou para falarem mal dela e tornar urgente a privatização

Em busca de uma mobilização da opinião pública e formação de ambiente favorável para sua privatização, a Eletrobras traçou como estratégia a divulgação de um cenário de mazelas e problemas da estatal.



A revelação foi feita pela Agência Sportlight de Jornalismo Investigativo. De acordo com a reportagem “Atual gestão da Eletrobras pagou quase R$ 2 milhões para que falassem mal da própria empresa”.

Baixa o sarrafo

A agência acionou os chamados formadores de opinião, comentaristas econômicos, colunistas e repórteres em geral para mostrar um cenário que tornasse urgente a privatização.

Campanha sórdida

A campanha sórdida foi acelerada pela pressa do Governo Federal em concretizar o negócio.

Exonerada

Depois de lotar a mulher do então aliado deputado estadual Sidney Leite (PSD), Danielle Leite, em seu gabinete, o deputado Hissa Abrahão (PDT) decidiu exonerá-la, o que foi feito no dia 17 de abril.

De aliado a adversário

O motivo ficou visível aos olhos.

Como na política tudo se transforma de uma para outra, Leite passou de aliado a adversário de Hissa, pois também disputará uma cadeira na Câmara Federal na eleição de outubro.

Salário gordo

Ex-diretora da Manausprev, Danielle Leite, ganhava nada mais nada menos que R$ 12 mil.

Há quem diga que ela não pisava no PDT, tampouco no gabinete do parlamentar.

Tem dinheiro...

O deputado Serafim Corrêa (PSB) apresentou, no dia 28 de fevereiro deste ano, relatório comprovando o acúmulo de R$ 513,3 milhões do Fundeb nos cofres do Estado.

O valor ultrapassou os R$ 392,9 milhões divulgados anteriormente como acúmulo do primeiro bimestre do Fundeb, devido a uma sobra de R$ 193,7 milhões do ano de 2017.



..Dá pra fazer!

— O acumulado é o suficiente para dar o reajuste superior a 4% aos professores, que receberam essa primeira proposta do governo com a justificativa de falta de dinheiro – detonou Sarafa.

Defendendo o gringo

Líder do governo na Assembleia, o deputado Dermilson Chagas (PP) disse que os parlamentares que criticam a contratação do especialista em segurança pública, o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, não quer o bem do Amazonas.

— Isso é matar a esperança que ele está trazendo. Pelo visto, aqui ninguém quer o bem do estado –, reclamou.



Ofensas e agressões

Visivelmente irritado, Dermilson acusou a oposição de estar promovendo “discussões vazias” e sem propostas para resolver os problemas do Estado.

— O que vemos aqui são ofensas e agressões, tentativa de atingir o caráter da pessoa. Isso não condiz com o que povo espera de todos os deputados.

Índio no parlamento

Com a pré-candidatura de Gerson Baniwa, o deputado Luís Castro disse que a Rede Sustentabilidade tenta eleger o primeiro deputado estadual indígena na história política do Estado.

Defensor da causa

Castro acredita que, possivelmente, a Rede elegerá um deputado indígena para a Aleam na próxima legislatura.

— O professor Gerson Baniwa é um defensor das causas indígenas e dos oprimidos –, aposta.

S.O.S juta

A cultura da juta e malva corre sério risco de acabar no Amazonas. O alerta foi feito pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ontem (24).

Quem paga

O motivo é o atraso no pagamento dos subsídios governamentais destinados aos produtores.

E quem paga por isso são os ribeirinhos de Manacapuru.

— Se essa população do interior não recebe apoio, ela sai do interior e vem para a capital. E sem emprego, ela aumenta os bolsões de miséria – raciocinou La Campelo.