Vida política: Arthur fala de 40 anos de experiência a universitários

Manaus - Com um vasto currículo na vida pública do país, enriquecido ao longo dos últimos 40 anos pelas intensas atividades exercidas na administração pública, política partidária e atuação parlamentar, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, foi o convidado da Universidade Insper, em São Paulo, para uma mentoria com alunos dos cursos de Direito, Economia e Administração, onde, durante quase três horas, revisitou a história do país, nas últimas quatro décadas.

"Estou honrado pelo convite dos alunos e fui gratamente surpreendido em ter encontrado aqui um grupo de jovens engajados e preocupados com o futuro do país, dispostos a discutir, entender e praticar política", disse Arthur.



Antes do encontro com os estudantes, Arthur e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, foram recebidos pelo presidente da Insper, Marcos Lisboa, conhecido de longa data do atual prefeito, uma vez que o economista foi secretário Executivo do Ministério do Planejamento, no governo Lula.

"Enquanto líder da oposição no Senado, tive a oportunidade de construir pautas relevantes para o país, mesmo ele liderando uma equipe econômica do governo ao qual eu me opunha", lembrou o prefeito de Manaus.

Lisboa fez questão de apresentar as instalações da Universidade, que também oferece cursos nas áreas de engenharia mecânica, mecatrônica e da computação. A proposta da mentoria é levar nomes relevantes e de expressão nas áreas de política, administração pública e economia para levar suas experiências e proporcionar troca de conhecimento.

"Em 2018, completo 40 anos que encontrei na política a forma de expressar meus pensamentos por um Brasil melhor e mais justo. Hoje eu vi a verdadeira renovação na política que o país precisa. Desejo que em mais alguns anos, economistas e administradores daqui, verdadeiramente, estejam comprometidos com um Brasil melhor", concluiu Arthur.

