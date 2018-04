Melo e Edilene pagam fiança e Seap aguarda documento para soltá-los

Manaus - O ex-governador do Amazonas, José Melo, e a ex-primeira dama Edilene Oliveira, pagaram, nesta sexta-feira (27), a fiança estipulada pela Justiça Federal no valor de R$ 381,600 mil para responder o processo em liberdade. O casal vai ser monitorado por tornozeleiras eletrônicas até o julgamento do processo, que ainda não tem data para acontecer. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) ainda aguarda receber um documento digital para realizar a soltura dos dois.

A liberdade foi confirmada pela assessoria da Seap, mas ainda não há um horário definido para isso acontecer. De acordo com a secretaria, somente após as unidades prisionais, onde os dois estão presos, receberem o documento encaminhado pela Justiça Federal, é que eles vão colocar as tornozeleiras. Após esse procedimento, o casal será solto e deve ocorrer ainda nesta sexta.

Fiança



O valor da fiança, estipulado pela 3ª Turma do Tribunal Federal da Primeira Região (TRF-1), era de R$ 381,600 mil, mas o imóvel oferecido por Melo e Edilene, uma casa localizada no conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foi avaliada em R$ 350 mil. O restante do valor, cerca de R$ 31,600 mil, foi pago por familiares, em dinheiro. A informação foi repassada pelo advogado do casal, José Carlos Cavalcanti Jr.

Leia também: Polícia investiga suposto estupro de menina de 2 anos, em Manaus

Outras determinações

O ex-governador e a ex-primeira dama devem ainda cumprir outras obrigações, impostas pela Justiça Federal, além do pagamento da fiança, para que sejam liberados. Uma das determinações é a entrega dos passaportes do casal à Polícia Federal. Os dois também não podem ter qualquer contato com outros investigados do processo, nem pessoalmente ou por meios eletrônicos . Eles também não podem sair de Manaus sem autorização da Justiça.

Local da prisão

Melo e Edilene foram presos em dezembro de 2017 e janeiro de 2018, respectivamente. O ex-governador está preso no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), e a ex-primeira dama está no Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), ambos na Zona Rural de Manaus.

O caso

O casal foi preso durante desdobramentos da operação da Polícia Federal, denominada "Maus Caminhos", no Amazonas. Ambos são suspeitos de participar de uma organização criminosa que desviou pelo menos R$ 110 milhões da saúde pública do Estado.

Leia mais:

Menina de 11 anos sofre tentativa de estupro em Manaus

Vítima de violência, mulher faz festa após esposo morrer atropelado

Mais de 40 mil mulheres são vítimas de violência no AM em um ano