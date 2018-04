Governador Amazonino Mendes empossa novos secretários da Sejusc e Casa

Governador Amazonino Mendes assina documento de posse dos novos secretários | Foto: Aguilar Abecassis/Semcom

Manaus -O governador do Amazonas, Amazonino Mendes, deu posse, nesta sexta-feira (27/4), aos secretários Arthur Lins e Eliana Ferreira, respectivamente na Casa Civil e na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Na ocasião, o governador também assinou a posse de José Alves Pacífico na Secretaria Extraordinária do Governo.



Arthur Lins assume no lugar de José Alves Pacifico, que, por sua vez, substitui Eliana Ferreira na Secretaria Extraordinária. “Esse é o primeiro passo, uma missão que o governador está nos passando. É claro que vamos honrar porque temos um compromisso não só com o governo, mas também com a população do nosso estado”, afirmou Eliana Ferreira.

A nova responsável pela Sejusc já foi secretária de Turismo e Meio Ambiente do município de Rio Preto da Eva e secretária Social na cidade de Manacapuru.

Advogado e economista, Arthur César Zahluth Lins também já ocupou o cargo de Controlador-Geral do Estado e secretário interino da Sejusc no atual governo.

Leia mais:

Senadora do AM revela detalhes do cárcere de Lula em Curitiba