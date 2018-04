Melo e Edilene saem da prisão e cumprem pena em casa

Manaus - José Melo e Edilene Oliveira foram colocados em liberdade, na tarde desta sexta-feira (27), após pagarem fiança imposta pela Justiça Federal no valor de R$ 381,600 mil. O casal será monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa.

O ex-governador e a ex-primeira dama deixaram o presídio por volta das 17h, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O casal também não poderá ter contato com investigados no processo da operação "Maus Caminhos", da Polícia Federal. Melo e Edilene também terão que entregar os passaportes à PF.

O valor da fiança, estipulado pela 3ª Turma do Tribunal Federal da Primeira Região (TRF-1), era de R$ 381,600 mil, mas o imóvel oferecido por Melo e Edilene, uma casa localizada no conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foi avaliada em R$ 350 mil. O restante do valor, cerca de R$ 31,600 mil, foi pago por familiares, em dinheiro. A informação foi repassada pelo advogado do casal, José Carlos Cavalcanti Jr.



Melo e Edilene estavam presos no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), e no Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), localizados no Km 8 da BR-174.

O caso

Melo e Edilene foram presos durante o desdobramento da operação "Maus Caminhos", deflagrada pela PF, no Amazonas. Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa que desviou pelo menos R$ 110 milhões da saúde pública do Estado.

