Flávio Pascarelli afirma: 'não faltam juízes no Amazonas'

Manaus - Prestes a deixar o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), o desembargador Flávio Pascarelli elenca ao Em Tempo quais melhorias promoveu durante a gestão que iniciou em 2016 e se encerra no próximo dia 26. Além disso, aponta como o aumento de números de magistrados irá melhorar a tramitação dos processos.



1) Qual o balanço o senhor faz de sua atuação à frente do Tjam desde 2016?

FLÁVIO PASCARELLI - Fazemos um balanço extremamente positivo dos últimos dois anos, principalmente se levarmos em consideração que assumimos o Tribunal em meio aos piores reflexos da crise na economia do país. Num primeiro momento, a palavra crise nos transmitia um sentimento de preocupação, de incerteza, ao mesmo tempo, também representou uma oportunidade para mudar, pois nos possibilitou escolher as medidas certas e decidir aplicá-las com presteza. O diagnóstico que foi feito, justamente a partir dessa recessão econômica, nos ajudou a adotar algumas ações que deram muito certo como a parceria com o Exército Brasileiro, no projeto Amazônia Conectada. A iniciativa visa implantar 7,8 mil quilômetros de cabos de fibras ópticas subaquáticas que levarão internet rápida e de baixo custo para populações ribeirinhas dos municípios de Coari, Tefé, Manacapuru, Novo Airão, Tabatinga, beneficiando 4 milhões de pessoas. Hoje, o município de Iranduba faz uso do Sistema de Automação Judicial (SAJ), usado na capital, que é resultado deste convênio com Exército.

2) Uma das principais marcas da sua gestão foi a saída do Tjam do último lugar do rancking de metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a 4ª posição?

FP - Entre os principais resultados de nossa gestão estão o cumprimento das Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em apenas um ano de trabalho, com um esforço concentrado de todos os magistrados e servidores, saímos do último lugar para a 4ª posição entre os tribunais de justiça do país no cumprimento da Meta 1 – que é uma das mais importantes do CNJ, porque trata da produtividade do Judiciário. E em todas as demais, também melhoramos os nossos indicadores. Além disso, o Tjam recebeu pela primeira vez, do Conselho, o Selo de Ouro da Justiça em Números. Alcançamos ainda o primeiro lugar no cumprimento da Meta 8, que trata do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nossos servidores foram considerados os melhores entre os tribunais de menor porte (categoria na qual o Tjam está enquadrado). Tudo isso nos orgulha e demonstra que trilhamos o caminho certo. Desenvolvemos projetos inovadores como o Justiça sem Papel, trazendo para a ‘era digital’ diversas comunicações judiciais; a adoção dos aplicativos de mensagens para intimações de partes dos processos; e a implantação das Unidades de Processamento Judicial, as UPJ’s, que otimizou o fluxo de trabalho, padronizou procedimentos e aumentou a produtividade das Varas.

3) A nomeação de 47 novos juízes permitiu que os prejuízos da ausência de magistrados no interior fosse reduzida?

FP - A nomeação de 47 magistrados acabou com a falta de juízes no interior. Devido à deficiência, muitas vezes, os que estavam nos municípios tinham que acumular outras unidades judiciais e, obviamente, isso acaba refletindo na prestação jurisdicional. Hoje, pela primeira vez, em 100 anos do Tribunal de Justiça do Amazonas, temos todas as comarcas com juiz titular. Suprir esta carência permitiu que sanássemos também as carências que tínhamos em unidades judiciais na capital, com a promoção de juízes que já tinham direito a vir para Manaus. E estamos, também, dando cumprimento à Lei Complementar que ampliou o número de desembargadores de 19 para 26, faltando apenas preencher uma vaga, agora, que é destinada ao quinto constitucional para a classe dos advogados. Pretendemos completar a composição do pleno até o fim de nossa gestão.

4) A partir de agora, a continuidade das ações realizadas no biênio de 2016-2018 ficará sob a decisão do novo presidente, o desembargador Yedo Simões, que assume no dia 27 de maio?

FP - O desembargador Yedo Simões já demonstrou muita competência ao administrar a corte Eleitoral do Amazonas nos últimos dois anos, e nos diversos cargos que já ocupou. Por isso, temos certeza que ele e sua equipe darão continuidade aos projetos que trouxeram resultados importantes para o Tjam. Contudo, cada gestor tem as suas ideias para o desenvolvimento do trabalho e o olhar minucioso do desembargador dele, vai observar o que for necessário para que o Tribunal continue realizando a prestação jurisdicional da melhor forma possível.

5) Em alguns momentos o senhor teve que despachar, como governador, como o senhor avalia esta atuação interina?

FP- Foi uma experiência importante e que procurei atender dentro do preconizado pela legislação. Fiquei particularmente feliz por ter tido a oportunidade de assinar os decretos das promoções da Polícia Militar, dos Bombeiros e o escalonamento da Polícia Civil em julho do ano passado; e no último dia 20 de abril, também assinei, na condição de governador do Estado, a Lei nº 4.593/2018, alterando a Lei nº 2.875/2004, que instituiu o plano de classificação de cargos, carreiras e remuneração da Polícia Civil do Amazonas. Na prática, essa lei vai buscar uma harmonização das classes das carreiras de delegados de polícia, permitindo inclusive a realização de concurso público para esses cargos.

6) Como a alteração de 19 para 26 desembargadores vai impactar os julgamentos de processos no tribunal?

FP - A ampliação do número de desembargadores foi uma proposta do desembargador Ari Moutinho, que à época estava como presidente da corte. Quando ele propôs que a composição do Tribunal saísse de 19 para 26 desembargadores, o último aumento de vagas tinha ocorrido há quase dez anos e, nesse período, houve aumento da demanda na segunda instância. Certamente, um maior número de magistrados contribuirá para maior celeridade processual.

