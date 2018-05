Prefeito Zezito retoma comando de Tapauá e é recebido com festa

José Bezerra Guedes, conhecido como 'Zezito' retorna ao comando de Tapauá, após determinação da Justiça | Foto: Divulgação

Tapauá – O prefeito do município de Tapauá, José Bezerra Guedes, conhecido como 'Zezito' foi recebido por uma multidão de apoiadores neste último sábado (28), após a Justiça do Amazonas determinar, no último dia 23 de abril, que ele retornasse ao comando da prefeitura do município, após ser afastado em novembro do ano passado.

Prisão



Zezito’ estava preso preventivamente desde o dia 28 de novembro, e foi solto no último dia 21 de dezembro juntamente com três vereadores, após habeas-corpus concedido pelo desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro. Em um trecho do despacho, o Desembargador concedeu autorização para que Zezito retornasse as atividades como prefeito, ao afirmar no documento: "o Ministério Público do Amazonas não demonstrou de forma inequívoca qualquer ato do prefeito, que imponha a manutenção de seu afastamento preventivo”.

Segundo o Ministério Público do Estado Do Amazonas (MPE-AM), na ocasião da denúncia que terminou no afastamento do prefeito e vereadores do município, os envolvidos teriam desviado mais de R$ 60 milhões, podendo chegar até R$ 100 milhões dos cofres públicos, porém, segundo a Justiça, o fato não foi provado.

Além do prefeito municipal, 10 vereadores que foram afastados durante a operação do MPE-AM, Titulada como 'Tapauara', foram autorizados a voltar aos cargos. "Eu digo que a justiça fez justiça. Fomos presos injustamente sem qualquer tipo de prova que nos incriminasse ou comprovasse que tivéssemos desviado recursos públicos", disse Zezito.

Recepção em Tapauá

José Barata Neto, morador da cidade, comemorou a chegada do Prefeito. "Tapauá nunca havia visto um progresso como estava ocorrendo na gestão do prefeito Zezito. A cidade estava passando por mudanças, porém em cinco meses em que o prefeito ficou longe, voltou o que era antes, com ruas esburacadas, e o povo passando dificuldades. Agora temos esperança que tudo vai mudar", disse



Acompanhado do senador Eduardo Braga, dos deputados Atila Lins e Alessandra Campelo, Zezito recebeu palavras de apoio e discursou para mais de 5 mil pessoas

A acolhida ao prefeito iniciou na chegada dele, no aeroporto do município e percorreu até a praça 15 de novembro, no centro da cidade. Acompanhado pelo senador Eduardo Braga e deputados Átila Lins e Alessandra Campelo, Zezito recebeu palavras de apoio e discursou para mais de 5 mil pessoas, segundo assessores.

Novos rumos para Tapauá



"Pegamos uma prefeitura arruinada, em menos de uma ano conseguimos realizar um trabalho voltado exclusivamente para a população" comentou o prefeito.

Após vitória na justiça, o prefeito de Tapauá, José Bezerra Guedes, pretende dar continuidade aos serviços que foram paralisados durante seu afastamento. "Recebemos uma prefeitura arruinada, mas em menos de um ano realizamos um trabalho voltado para a população. Pagamentos foram atualizados e conseguimos recursos para administrar a cidade, que estava abandonada. Infelizmente houve essa injustiça e os projetos que estavam em andamento ficaram parados", comenta o prefeito.

Nesta segunda-feira (30) Zezito se reuniu com secretários e assessores para definir o rumo da administração do município de Tapauá. "Temos muito trabalho pela frente, estamos tomando conhecimento da situação da prefeitura. Existem contas bloqueadas e pagamentos para serem feitos, mas tudo será resolvido.", disse.

Projetos

População de Tapauá durante ato acolhida no prefeito na cidade no último Sábado (28)

Eleito em 2016 com quase 4 mil votos, Zezito, disse ainda que existem muitos projetos de convênios a serem celebrados e outros para serem executados que foram prejudicados durante o seu afastamento. "Temos convênios muito bons que beneficiarão as áreas da saúde, da educação, de infraestrutura e previdência", disse

Na área da saúde o prefeito informou que pretende retomar dois importantes convênios que somam quase R$ 4 milhões. Entre eles estão a aquisição de uma UBS Fluvial, e a construção de duas UBS terrestres, uma no bairro Rio Purus e uma no centro da Cidade.



Para a educação o prefeito informou que irá retomar o diálogo com o Ministro da Educação, Rossieli Soares, para reformar todas as 84 escolas municipais da zona rural e da sede do município.

As ações de tapa buraco irão retornar, segundo o prefeito, para manutenção das vias da cidade. Uma emenda do Senador Eduardo Braga, no valor de R$ 1,5 milhão será utilizada para asfaltamento de ruas.

Além desses, outros projetos foram citados pelo prefeito, como a construção de uma feira municipal, a reforma da escadaria, construção de uma campo de futebol, e um convênio no valor de R$ 6 milhões para modernizar o abastecimento e a distribuição de água na cidade.

