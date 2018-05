Ex-secretário Evandro Melo sai de prisão em Manaus com tornozeleira

Manaus - O ex-secretário estadual de Administração, Evandro Melo, irmão do ex-governador José Melo, recebeu alvará de soltura nesta segunda-feira (30). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou que Melo saiu por volta das 18h30 com tornozeleira eletrônica para cumprir prisão domiciliar. Ainda conforme a secretaria, ele não foi escoltado.

Evandro Melo foi o último preso na Operação Custo Político

(um dos desdobramentos da operação Maus Caminhos), que investigava desvios de verba na saúde do estado e recebeu alvará de soltura após pagamento de fiança de 200 salários mínimos, determinado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Evandro Melo estava preso desde o dia 9 de fevereiro deste ano no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, situado no km 8 da rodovia BR-174. Com a soltura de Evandro Melo, todos os réus presos pela Operação Maus caminhos respondem pelos crimes em liberdade.

José Melo e Edilene Oliveira

Na última sexta-feira (27), o ex-governador do Amazonas, José Melo, e a ex-primeira dama Edilene Oliveira, presos pela operação Maus Caminhos, pagaram a fiança estipulada pela Justiça Federal no valor de R$381,600 mil para responder o processo em liberdade. O casal será monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa.

Melo e Edilene estavam presos no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), e no Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), respectivamente, localizados no Km 8 da BR-174. Os dois foram presos durante o desdobramento da operação “Maus Caminhos”, deflagrada pela Polícia Federal no Amazonas.

Envolvidos

Os outros envolvidos presos na operação Maus Caminhos são Pedro Elias, Wilson Alecrim (ex-secretários de saúde) e Afonso Lobo (ex-secretário da fazenda) também respondem pelos crimes de desvio de verbas em liberdade.

