Arthur influenciou general a disputar governo no Ceará pelo PSDB

O general Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, que deixou as Forças Armadas para disputar o governo do Ceará pelo PSDB, explicou por que decidiu se alojar no ninho tucano.



De acordo com o general, nos últimos anos, ele teve a oportunidade de servir na Amazônia e aqui conheceu o prefeito Arthur Virgílio.

— O Arthur foi o primeiro contato com um político que eu entendi como político decente que me fez ver as vantagens do partido. E fui convidado para ser candidato a deputado federal pelo PSDB do Estado do Amazonas. Mas, como bom cearense, acho que poderia prestar melhores serviços ao meu Estado – explicou.

Cartão vermelho

Falando em Arthur, apenas o prefeito de Manaus (AM) afirmou que o senador Aécio Neves deveria ser expulso do PSDB.

Membros da Executiva do partido não veem motivos para a expulsão do tucano mineiro.

Chafurdou na lama

Aécio virou réu no STF em abril, por conta do episódio em que foi gravado pedindo R$ 2 milhões ao dono da JBS, Joesley Batista, em março de 2017.

Reunião de compadres

Virgílio disse que se o PSDB tivesse uma comissão de ética que funcionasse e “não fosse uma reunião de compadres, eu acho que ele (Aécio) deveria, sim, sair".

—Na verdade, ele deveria tomar a atitude de sair, mas não sendo o caso, a comissão de ética tinha que tomar essa atitude.

Políticos santinhos...

A polícia de trânsito blindou o nome de dois deputados estaduais que se envolveram em um acidente, na estrada da Ponta Negra, quando dirigiam visivelmente embriagados.

Repórter do EM TEMPO enviado ao local, não conseguiu nem chegar perto do acidente, para conferir a placa do veículo.

... Pero no mucho!

Só se sabe que um deles era da bancada evangélica.

Que costuma posar de bom moço, que não se deixa seduzir aos prazeres da carne, mas, na verdade, de santinho não tem nada.

Perguntar não ofende

E se fosse alguém do povo, sem cargos ou “autoridade constituída”, teria sido poupado ou obrigado a soprar no bafômetro, além de ter a carteira motorista apreendida?

Portugueses na terra

O governador Amazonino Mendes (PDT) recebeu nesta segunda-feira (30) uma comitiva de diplomatas portugueses liderada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e pelo embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Dias Cabral.

Ópera na selva

O governador aproveitou e convidou os portugueses para conhecer o Festival Folclórico de Parintins.

— Convido vocês a conhecerem um espetáculo produzido por um povo inteligente no meio da floresta. Uma espécie de ópera na selva, com os bois de Parintins”, disse o governador.

Fala, filhota!

O depoimento de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, foi confirmado para quinta-feira, dia 3, no Aeroporto de Congonhas.

Maristela vai ter que explicara a reforma milionária de sua casa, que vem sendo alvo de investigação da Operação Skala, da Polícia Federal.

Temer na pressão

Segundo o inquérito, o presidente Michel Temer teria recebido R$ 2 milhões das empresas JBS e Engeviz, por intermédio de seu amigo e coronel aposentado João Baptista de Lima Filho.

Este dinheiro seria a retribuição por favorecimentos às empresas durante a renovação de concessões no porto de Santos.

Reforma cara

Ainda segundo a investigação, R$ 1 milhão deste pagamento foi direcionado para a reforma da casa de Maristela, no bairro Alto de Pinheiros, zona nobre da capital paulista.