David Almeida responde a questionamentos sobre contas ao TCE

Manaus - Acompanhado de um grupo de deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o presidente da Aleam, deputado David Almeida, visitou na manhã desta quarta-feira (2) a presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Yara Lins dos Santos. Por questões regimentais, a tramitação corre em sigilo.

Ele esteve no TCE para entregar justificativas aos questionamentos feitos pela Comissão das Contas do Governador do TCE, que analisam o processo nº11.522/2018, referente às contas anuais do governo do ano de 2017.

Segundo David Almeida, ele decidiu entregar pessoalmente à presidência as justificativas aos cinco questionamentos feitos pelo TCE, com mais de 300 páginas de defesa, para agilizar a apreciação das contas dos seus 144 dias de mandato à frente do Executivo estadual.

A relatoria das contas gerais de 2017 do governo, que engloba também as administrações do ex-governador José Melo e do governador Amazonino Mendes - é do conselheiro Júlio Pinheiro.

Ao receber os documentos, a conselheira Yara Lins dos Santos enviou a documentação ao relator. A apreciação das contas deve acontecer em até 90 dias.

Acompanharam a visita oficial os deputados Abdala Fraxe, Sabá Reis, Platiny Soares e Serafim Corrêa, além de técnicos da Aleam.

Os conselheiros Mario de Mello e Josué Filho também participaram da reunião para a entrega da documentação de defesa de David Almeida.

