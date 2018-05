Votação dos servidores da saúde é adiada para próxima terça na Aleam

Manaus - Após reunião com representantes dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) decidiram adiar a votação da Mensagem nº 37/2018, que estava prevista para esta quinta-feira (3) e concede a reposição salarial de 10,85% à categoria, para a próxima terça-feira (8).

A falta de resposta do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) a um questionamento da Procuradoria Geral da Aleam, em relação à legalidade de concessão de reajuste da data-base dos servidores, mais os retroativos relativos aos anos de 2015 a 2017, por conta do período eleitoral, foi o que motivou o adiamento.

Diante disso, o presidente David Almeida (PSB) solicitou uma reunião com as lideranças dos servidores para decidir se haveria a votação do projeto sem o parecer da Justiça Eleitoral. Houve ainda ponderações dos deputados em plenário. Por consenso, a votação da matéria ficou adiada para a próxima terça-feira, quando se espera que os deputados já tenham em mãos o parecer.

De acordo com David Almeida, além dele e representantes da categoria, estavam presentes na reunião, o relator da matéria, deputado Abdala Fraxe (Podemos) e, pelo menos, doze deputados da base aliada ao governo.

“Visando a resolução desse impasse, nos acautelamos com relação à votação desta quinta-feira. Por ser ano eleitoral, o reajuste seria de apenas 2,68%, ao invés dos 10,85% reivindicados. Vamos buscar um caminho em que possamos acolher as demandas dos servidores com as propostas do governo”, explicou o deputado.

Em contrapartida, os representantes dos servidores apresentaram uma contraproposta. Entre as solicitações estão a sugestão que os reajustes de data-base de 2015 a 2017 sejam pagos todos em 2019; a criação de uma comissão para calcular os valores retroativos das perdas salariais desse período e que seja pago, também, o vale-transporte.

Membro do Movimento dos Trabalhadores da Saúde, a enfermeira e servidora da Susam, Luciana Simão, afirma que o fato da classe ter se unido já é uma vitória e considera a decisão uma forma de resguardar os direitos da classe.

“Neste momento, vejo esse adiamento como uma forma de resguardar nossos direitos. Caso fosse aprovado hoje, o TRE poderia, mais na frente, ver isso como ilegal e colocar em risco todo o projeto. Achamos prudente aguardar esse período”, disse.

Projetos de Lei são aprovados

A Aleam aprovou dois Projetos de Lei (PL), um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) e um Veto Governamental na votação da pauta da Ordem do Dia. Os deputados aprovaram por 16 votos a três e uma abstenção, o veto total do PL nº 112/2016, do deputado Cabo Maciel (PR), que torna obrigatória a inspeção predial em todos os condomínios habitacionais e comerciais a cada 5 anos.

A relatora da matéria, deputada Alessandra Campêlo (MDB) afirmou que a lei iria prejudicar os setores comerciais e de serviços, “e acabaria virando mais um imposto disfarçado”.

O segundo veto do governo, ao PL nº 176/2017, também do deputado Cabo Maciel, que altera o regime jurídico referente à identificação do pessoal da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Foram 16 votos contra e 6 favoráveis. Na defesa do projeto, o autor sustentou que a própria Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) reconhece, em seu parecer contrário, que não existe mudanças significativas na lei original (Lei Promulgada nº 131/2012), que possa causar prejuízo constitucional.

Também foram aprovados por manifestação direta dos deputados, o PDL nº 03/2018, que aprova nomes indicados para o Conselho Curador da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas (FUNTEC); e os PL nº 70/2017, da deputada Alessandra Campêlo, que obriga as operadoras de planos de saúde a notificar previamente o descredenciamento e o credenciamento de unidades de saúde e médicos, aos associados; e PL nº 172/2017, do deputado Carlos Alberto (PRB), que obriga a classificação indicativa de espetáculos públicos e eventos culturais.

Edição: Bruna Souza

