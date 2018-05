Mudança do Aeroclube é tema de audiência pública na Aleam

Manaus - A mudança do Aeroclube do Amazonas será tema de debate na próxima segunda-feira (7), na Assembleia Legislativa do Amazona (Aleam). A audiência pública acontecerá no Auditório Cônego Azevedo, a partir das 14h e é de autoria do deputado estadual Luiz Castro (Rede).

O deslocamento do aeroclube para uma área fora da Zona Urbana de Manaus é uma antiga demanda dos moradores do entorno. Luiz Castro, intermediador das discussões sobre a alteração do local, afirmou que os empresários também são favoráveis a mudança.

O parlamentar lembrou que em 2017 foi realizada uma reunião com o MPF, os locatários do aeródromo e representantes dos moradores dos bairros vizinhos. O resultado foi um consenso geral para a transferência do local.

Para os moradores e trabalhadores do entorno do aeródromo, o local pode ser utilizado para desafogar o déficit habitacional de Manaus | Foto: márcio melo





“Naquele momento, discutiu-se a possibilidade, porém aconteceu a transição entre governadores do Estado. Os empresários não foram resistentes quanto a alteração do Aeroclube, desde que respeitadas algumas questões, como acessibilidade para os usuários e proximidade com Manaus. Esses dois itens são importantes especialmente para quem vem do interior, à procura de tratamento médico”, assinalou Luiz Castro.

Para os moradores e trabalhadores do entorno do aeródromo, o local pode ser utilizado para desafogar o déficit habitacional de Manaus, criar uma área de lazer ou mesmo uma creche. O parlamentar sugeriu também que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) pode mudar-se para o bairro de Flores. A atual sede da pasta não é do governo do Estado.

Um dos locais sugeridos para um novo aeródromo é um terreno em Iranduba, nas proximidades da ‘cidade universitária’ da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Segundo o parlamentar, o local poderá precisar de investimentos da gestão estadual.

Um dos locais sugeridos para um novo aeródromo é um terreno em Iranduba | Foto: márcio melo





“O entendimento entre as partes – governo federal e do Estado e os proprietários de aeronaves – é perfeitamente possível e que o novo local não vai necessitar de um investimento enorme: a construção de uma boa pista, de infraestrutura de acesso e fornecimento de energia elétrica e água para o futuro aeródromo”, afirmou Luiz Castro.

