‘Nenhum partido está prestando para nada’, diz Arthur

Arthur Neto destacou que não deve se envolver diretamente no pleito deste ano | Foto: Alex Pazzuelo / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), anda desapontado com o atual cenário político do Brasil. Durante o lançamento do aplicativo Táxi Manaus, na última sexta-feira (4), ele falou em tom de desabafo que hoje em dia os partidos fazem política de conchavos, pensando somente em indicações a ministérios, e nenhuma sigla “anda prestando para nada”.



“A verdade é que nenhum partido está prestando para nada. Eles só querem saber do número de deputados para poderem abocanhar mais dinheiro do fundo partidário. É uma política que não vai dar certo e eu temo que acabe não havendo a renovação tão forte que a gente pedia. No fundo no fundo está todo mundo preocupado com ministérios, com cargos, com diretoria administrativa, mas para carregar pedra você não encontra um. Isso precisa acabar”, disse.

Contrário à candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidência da república, e um dos únicos a se expor e se dizer favorável à expulsão do senador Aécio Neves dos quadros do PSDB, Arthur disse que está desgostoso com os rumos tomados pelos tucanos.

“Eu ando muito desgostos com ele (PSDB) não aqui (Amazonas), mas no plano nacional. Ando meio de farol baixo, mas das coisas daqui a gente acende o farol. Lá eu não estou tão feliz, acho que as coisas andaram de um jeito que o país não queria, na contramão do que o Brasil está propondo de moralização, de atitudes... Alguém que comete um deslize grave deve ser julgado, e se fosse o caso deveria ser expulso”, afirmou.

Leia também: Sem medo da verdade, Arthur segue sendo uma voz solitária?

Moralização da classe

Com divulgação diária de notícias de envolvimento de políticos em escândalos de corrupção, principalmente nos desdobramentos da Operação Lava Jato, Arthur Neto afirmou que a classe é composta, em sua maioria, de pessoas decentes, mas que uma minoria tem manchado daqueles que pautam sua atuação na ética.

“Nossa vida pública não pode continuar sendo criminalizada como está sendo. Se tem uma grande maioria de pessoas decentes na vida pública, tem uma minoria que está envergonhando. E essa minoria ocupa o espaço da maioria e isso me deixa muito triste”, observou.

Fora das eleições

O prefeito de Manaus destacou, ainda, que o PSDB no Amazonas tem conversado com algumas siglas e está estudando possíveis alianças. Uma delas é com o Partido Humanista da Solidariedade (PHS), do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto. Porém, Arthur destacou que não deve se envolver diretamente no pleito deste ano.

“Resolvi não disputar eleição nenhuma, concluir meu mandato como sempre fiz e deixar para dar minha contribuição como cidadão, sem me envolver diretamente nisso (eleições)”, concluiu.





