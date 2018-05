Amazonino vai continuar com os asfaltos depois da eleição?diz Arthur

Arthur Neto prefeito de Manaus | Foto: Alex PAzuello_Semcom

Manaus - Quatro dias após o governador Amazonino Mendes (PDT) anunciar que irá asfaltar as zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-sul da cidade, o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) questiona se a iniciativa é motivada apenas pelo ano eleitoral. “Amazonino vai continuar com os asfaltos depois da eleição?”, questiona o tucano.



Para ele, não é uma afronta receber esta ajuda, com a condição que seja realizado um serviço de qualidade. A declaração foi proferida ontem, após coletiva de imprensa para anunciar a Semana de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência.

Arthur não considera esta ação, uma forma de Amazonino se redimir da dívida de R$ 100 milhões acordada, em período eleitoral de 2017. “Só se redime de um acordo, cumprindo-o”, afirma o prefeito. Ao indicar possíveis soluções para efetuar a quitação da dívida, Arthur sugere até um parcelamento. “Ele deve R$ 100 milhões a Manaus. É uma questão de palavra. Ou tem ou não tem”, disse.

Sobre este mesmo assunto, Arthur relembrou que quando era prefeito, o pedetista queria R$ 230 milhões, valor que não foi concedido pelo então governador, Eduardo Braga (MDB). “Se ele achava que era bom para ele, enquanto prefeito, porque acha ruim agora que é governador”, acrescentou.

Ao falar sobre as particularidades das obras realizadas em Manaus, Arthur enumera que o serviço de asfalto possui uma densidade adequada para supor o clima quente e chuvoso da capital.

“O que eu quero em Manaus são obras bem feitas, com espessura justa, com um asfalto que dure e não seja aquele tipo que se abre quando passa uma chuva. Isso é um asfalto eleitoreiro”, afirmou. Sobre o assunto, o prefeito ainda questiona se Amazonino está disposto a ajudar com asfalto durante os períodos de inverno e verão.

Leis da Saúde

Na coletiva de imprensa, Arthur Neto apresentou as leis nº 2.309/2018, que estabelece a Semana de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência, e de nº 2.314/2018 referente à divulgação em unidades de saúde sobre vacinas obrigatórias para crianças. A intenção das leis de autorias dos vereadores Wallace Oliveira e Reizo Castelo é emitir um alerta para proteção de crianças e adolescentes.

"A lei do vereador Reizo Castelo Branco, prevê um cuidado de maior atenção aos cuidados com a criança que se encontra deprimida. São duas leis que visa salvar vidas e visam aumentar a taxa de felicidade das pessoas que vivem em nossa terra", argumenta. Conforme o prefeito, a responsabilidade é de estar cuidado do futuro.

A lei de nº 2.309/2018, de autoria do vereador Reizo Castelo Branco, estabelece que a semana de conscientização ocorra sempre na primeira semana de outubro de cada ano, com palestras e ampla divulgação sobre a depressão infantojuvenil, principalmente, para pais e professores.

"A intenção dessa nova norma é justamente visar a proteção de nossas crianças, principalmente as de famílias de baixa renda, humildes e que estão bem mais vulneráveis a ação de criminosos, principalmente Àquelas que foram abusadas pela exploração sexual", disse. Já a de nº 2.314/2018, do vereador Wallace Oliveira, determina a afixação de cartazes informativos acerca das vacinas infantis obrigatórias nas dependências dos hospitais e postos de saúde de Manaus.

