Esquerda x direita: faça o teste e conheça cada segmento político

Manaus - Com certeza você já deve ter visto muita gente trocando estes “xingamentos”, tanto na internet, como até mesmo pessoalmente. Nos últimos anos, a polarização política no Brasil está tão grande que, para algumas pessoas, não há possibilidade de não escolher um lado. Ou é de esquerda, ou é de direita. Mas você sabe o que elas significam ou defendem? Ou de que lado você está?

Um pouco de história

A definição política entre esquerda e direita não é nova. Na verdade, ela tem quase 230 anos: surgiu em 1789, no período da Revolução Francesa, durante a Assembleia Nacional Constituinte da França. E assim continua, diferenciando liberais e conservadores, estatistas e liberais, chegando ao extremo de dividir até mesmo os melhores amigos.

"O Estado liberal, em forma de democracia liberal, surge com a Revolução Francesa. Marcos como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o direito ao voto começam a aparecer justamente após esse período", explica o professor doutor Tiago Jacaúna, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas (DCIS/Ufam).

Grupos de direita se manifestaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016. | Foto: Ione Moreno/Em Tempo





Entre os maiores teóricos da esquerda, estão os alemães Karl Marx e Friedrich Engels, com o "Manifesto do Partido Comunista", e o italiano Antonio Gramsci, com os seus "Cadernos do Cárcere". Já na direita, os principais nomes são o austríaco Friedrich von Hayek, o britânico Adam Smith e o americano Milton Friedman: Hayek, com "O Caminho da Servidão"; Smith, com "A Riqueza das Nações"; e Friedman, com "Capitalismo e Liberdade".

No campo econômico: liberais vs. socialistas

Além do campo ideológico e social, outro terreno que é muito disputado pelos dois lados é a economia. E neste ponto, a guerra é entre liberais e socialistas. De acordo com o professor Bruno Cavalcante, do Departamento de Direito Aplicado da Ufam (DDA/FD), as principais diferenças entre os dois lados são as políticas adotadas neste segmento.

“O pensamento de esquerda prevê um Estado grande, que seja dominador de todos os serviços, dos mais básicos aos mais complexos. Existe também uma intromissão na atividade privada, que é uma característica em todos os regimes que se declaram de esquerda. Ou seja, você tem mais intervenção do Estado, e menor atuação da iniciativa privada”, explica Cavalcante.

O Partido dos Trabalhadores (PT), fundado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos principais partidos da esquerda brasileira. | Foto: Ione Moreno/Em Tempo





Já no pensamento econômico de direita, ou liberal, é exatamente o contrário, de acordo com o docente. Prega-se a diminuição da atuação do Estado, e maior autonomia da iniciativa privada.

" Muita gente acha que o Brasil é um Estado liberal, mas não é. É um Estado social liberal, porque apesar de a iniciativa privada ter uma certa autonomia, existe muita ingerência estatal em diversos campos da economia " professor, Bruno Cavalcante





E no campo político?

Tiago Jacaúna explica que na política, os grupos precisam se diferenciar uns dos outros. “Muitos pesquisadores acham que, da Revolução Francesa até hoje, essa dicotomia (divisão de um elemento em duas partes) entre esquerda e direita já tinha terminado. No entanto, essas nomenclaturas ainda são importantes para entender todo o processo político”.

Em muitas pautas políticas e sociais, os dois lados estão completamente opostos. “Veja a desigualdade, por exemplo: na esquerda, se ataca a desigualdade de oportunidades, e na direita, a desigualdade não é um problema, porque a competição é natural”.

No entanto, além da luta pelo poder, a extrema direita e a extrema esquerda acabam tendo semelhanças em um ponto: quando chegam ao poder, assumem uma forma autoritária na maioria das vezes. É o exemplo de Cuba, que adotou um governo de extrema esquerda após a Revolução Cubana, em 1959, e do Chile, sob o governo de Augusto Pinochet nos anos 1970.

“Quando um dos dois chega ao poder, acaba por utilizar a violência estatal e o autoritarismo como uma forma de governo. Além da opressão sobre a população, há também a violência contra os grupos dissidentes. Aqueles que pensam diferentes dos governos são aniquilados. Ou seja, há um atentado contra a própria liberdade de expressão e opinião”, completa Tiago Jacaúna.

A luta pelo poder

Bruno Cavalcante destaca que há uma coisa que une os dois campos: a luta pelo poder. “Muita gente diz que esquerda e direita no Brasil não são iguais à esquerda e direita europeias. Os especialistas em análise de conjuntura, por exemplo, dizem que a esquerda que se tem aqui é uma esquerda primarista”.

O docente, que é doutorando em Economia pela Universidade Católica de Brasília, cita alguns grupos distintos no país que querem apenas o poder.

“O que podemos ver é uma relação simbiótica entre os principais partidos do Brasil. Pode notar: PSDB, PMDB e PT são praticamente a mesma coisa, ficam se revezando pelo poder. Não há um viés ideológico; a ideologia fica mais na teoria do que na prática”.

E na representação popular?

Um dos principais defensores das ideias liberais na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) é o deputado Platiny Soares (PSB), que já passou por partidos como o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL). Platiny, inclusive, foi um dos articuladores para a vinda do deputado federal e pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), ao Amazonas.

Embora alguns o definam como de direita, o próprio deputado ressalta que melhor se enquadra no chamado "centro". Para ele, que adota o posicionamento liberal na economia, mas a esquerda em relação à defesa das minorias no campo social, as polarizações em nada acrescentam nos benefícios para a população.

Militante do Partido dos Trabalhadores (PT) há 22 anos, o deputado estadual José Ricardo Wendling se considera completamente de esquerda, e nunca chegou a sair do seu partido. "Eu fico indignado com todos os problemas da sociedade. Injustiça, pobreza, desigualdade, discriminações na sociedade, entre outros".

José Ricardo, que recentemente assumiu o sobrenome "Lula", em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) preso, afirma que começou sua vida política no PT por defender todas essas bandeiras. "Quem é de esquerda tem essa preocupação com a sociedade", salienta.

Sendo de esquerda ou de direita, o importante é sempre manter o respeito às diferentes opiniões e a defesa da liberdade de expressão, porque cada vertente tem a sua opinião sobre como a sociedade deve ser administrada.

