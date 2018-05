Prazo para regularizar situação eleitoral termina nesta quarta no AM

Manaus - O eleitor do Amazonas terá nesta quarta-feira (9), a última chance para emitir o título e regularizar a situação eleitoral. Conforme informações repassadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) ao Em Tempo, foram disponibilizadas no site do órgão, 2 mil vagas de agendamento para o último dia do prazo de regularização.

De acordo com o TRE-AM, desde o dia 2 de maio, aproximadamente 8.500 pessoas compareceram ao órgão, sendo que a maioria dos atendimentos foi para emissão do título de eleitor. Em segundo lugar ficou a transferência de zona eleitoral.

Com a contagem regressiva para o fim do prazo, a quantidade de eleitores buscando os serviços do TRE-AM aumentou consideravelmente nos últimos dois dias. Em dias considerados "normais", o órgão contabiliza aproximadamente 1.350 atendimentos por semana. Uma demanda de quase 650% a mais em atendimento.



O diretor do TRE-AM, desembargador Yedo Simões, autorizou a realização de hora extra aos servidores para atendimento dos retardatários. Ainda conforme o órgão, quem comparecer sem ter realizado o agendado prévio, não será atendido. A única diferença aceitável é referentes aos casos extremamente excepcionais, como por exemplo, a emissão de um passaporte de emergência para procedimento de saúde em outro país.

A multa para quem não votar e nem justificar a ausência é de R$3,51 por turno. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas trabalhou intensamente este ano para conscientizar o eleitor sobre a importância da regularização eleitoral. O objetivo era evitar a busca pelo atendimento "na última hora".

O TRE-AM recomenda que cada eleitor, no dia da eleição, leve a famosa “colinha”, ou seja, os números dos candidatos anotados em um papel. Assim, o eleitor não corre o risco de esquecer.

Ainda conforme informações do TRE-AM, as eleições de 2018 vão ter um percentual de 5% de urnas por voto impresso por Estado. O órgão deve definir, nas próximas semanas, os locais de votação que terão a modalidade desse tipo de voto - que passou a ser obrigatório após aprovação de minirreforma eleitoral pelo Congresso Nacional, em 2015.

O primeiro turno das eleições 2018 vai acontecer no dia 7 de outubro. Se houver segundo turno, ele será realizado no dia 28 de outubro. O eleitor terá que votar em cinco candidatos, sendo presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador.

Edição: Bruna Souza

