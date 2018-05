Atendimento para regularização eleitoral retorna após eleição no AM

Manaus - Quem perdeu o prazo para regularização do título de eleitor, só poderá agendar novos serviços junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), após a eleição deste ano, marcada para acontecer no dia 7 de outubro (primeiro turno) e 28 de outubro (segundo turno). O fechamento do cadastro eleitoral segue a determinação do calendário de 2018 do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE).

Com a divulgação do último dia de atendimento, centenas de pessoas, com ou sem agendamento, formaram uma fila em frente ao órgão, nesta quarta-feira (9), para buscar regularização. O órgão contabilizou 62.340 atendimentos desde o dia 7 de janeiro.

A movimentação iniciou ainda na madrugada e os policiais militares, que atuam na sede do TRE, além dos agentes do tribunal, começaram a esclarecer que, somente, àqueles com agendamento pelo site iriam ser atendidos. No entanto, a fila cresceu ainda mais pela manhã.

A assessoria do órgão informou que existem dois servidores orientando os retardatários até às 19h | Foto: Janailton Falcão





Conforme a assessoria de comunicação do órgão, pessoas agendadas acabaram ficando na fila formada e causou uma aglomeração de pessoas. Muitos ambulantes também foram ao local e aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.

A autônoma Regiane Sousa, 38, que levou a filha de 17 anos para emitir a primeira via do titulo de eleitor, contou que não ficou atenta ao prazo.

"Tenho um filho que precisa de cuidados especiais e um pequeno comércio. Ontem que minha filha alertou sobre a data. Já estamos aqui há cinco horas e temos a esperança de sermos atendidas", disse a mulher.

Muitas pessoas deixaram o serviço para a "última hora" | Foto: Janailton Falcão





Os eleitores também relataram vários transtornos durante o atendimento online. "Não consegui fazer o agendamento porque dava erro no site", contou uma estudante, de 18 anos.

Já o industriário Rodrigo Pego, 27, relatou que foi surpreendido com a informação de que o agendamento dele não constava no sistema. "Eu estava irregular, paguei a multa e, quando retornei, a atendente disse que eu não havia feito o agendamento para realizar a biometria. Sendo que eu conclui todos os procedimentos na internet, mas não estava com o protocolo em mãos", contou.

A assessoria do órgão informou que existem dois servidores orientando os retardatários. O órgão também ressaltou que quem perdeu o prazo para fechamento do cadastro eleitoral deve realizar os procedimentos apenas após o pleito.

A fila foi montada por quem não tinha o agendamento | Foto: Janailton Falcão





A multa para quem não votar e nem justificar a ausência é de R$3,51 por turno. O TRE-AM trabalhou intensamente ao decorrer do ano para conscientizar o eleitor sobre a importância da regularização eleitoral. O objetivo era evitar a busca pelo atendimento "na última hora".

Até às 19h de hoje os agendados serão atendidos. Entre os serviços estão: emissão de título, transferências de zonas eleitorais, alteração de nome de solteiro para casado, pagamento de multa e 2ª via do título de eleitor. De acordo com o órgão, há eleitores que pensam que estão irregulares por, por exemplo, não terem comparecido a um dos pleitos de 2017.

Mais de 2 mil pessoas, que tinham o agendamento, foram atendidas no último dia | Foto: Janailton Falcão

“O cidadão está regular e apenas inscrito numa multa de R$ 3,51. Quando o cadastro eleitoral termina, o eleitor pode, ainda, emitir a 2ª via virtual do título e pode votar normalmente”, informou a assessoria. Quando isto não ocorre, é necessário emitir uma certidão de quitação para emitir documentos como passaporte.

Edição: Bruna Souza

