Jorge Pinho disputa cargo de desembargador do TJAM

Manaus - Com 33 anos de carreira, o advogado Jorge Henrique de Freitas Pinho é um dos 34 candidatos que concorrem ao cargo de desembargador pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM) para compor a Corte do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) pelo quinto constitucional.

A eleição está marcada para o dia 26 de maio, no Campus da Unip, no bairro Flores, de 8h às 17h. A TV Em Tempo está realizando uma série de entrevistas com os candidatos.

Umas das principais propostas de Jorge Pinho, que já foi procurador geral do estado, é contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos advogados, mantendo acesso facilitado aos colegas para tratarem dos processos em que estejam atuando.

Leia também: Teu passado te condena: deputados trocam farpas na Aleam

“Entendo que o advogado é um representante da sociedade. É uma pessoa que por lidar com direito, tem que lidar com a ética, ter um comportamento correto, cumpridor com sua palavra. Tem que ser gentil com as pessoas, tem que compreender o outro e ajudar a resolver os problemas. Essa é a postura de um advogado. Eu quero trazer essa postura do advogado ético, eficiente e competente para dentro do tribunal e com isso contribuir para melhoria e avanço da sociedade”, declarou Pinho.

A eleição acontece no dia 26 maio | Foto: Carlos Oliveira

Caso seja eleito, Jorge Pinho também se compromete a propor ao colegiado do Tjam a edição de provimento que facilite aos advogados o recebimento dos honorários advocatícios constantes dos contratos firmados com seus clientes e ainda, sugerir a criação de uma câmara de direito público para dirimir as questões que envolvam as pessoas jurídicas de direito público.

O advogado também falou sobre as reformas que o país está passando. “Toda sociedade precisa avançar. O poder judiciário precisa se adaptar e já vem fazendo isso. O direito está avançando com o surgimento de novas normas. Hoje temos o direito associado as mídias digitais e a tecnologia. As reformas são necessárias. É claro, tem que ser bem pensadas, bem elaboradas para, assim, rederem melhores frutos”, disse.

Eleição

No dia 26 deste mês serão escolhidos seis nomes, que irão compor a lista sêxtupla. Essa lista será encaminhada ao Tjam, que irá votar em três. A lista tríplice será levada para o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, que fará a escolha.

Somente poderão votar na lista sêxtupla os advogados adimplentes com a seccional até o dia 30 de abril.

Biografia

Jorge Pinho iniciou a carreira de advogado no dia 30 de setembro de 1988. Em junho de 1986 foi aprovado no concurso para o cargo de procurador do Estado do Amazonas.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE), em 1997 foi convidado para ser subprocurador-geral do Estado. Pouco tempo depois, exerceu a função de Procurado-Geral até novembro de 2003.

Quinto Constitucional

Quinto Constitucional, previsto no artigo 94 da Constituição brasileira de 1988, é um dispositivo jurídico que determina que um quinto das vagas de determinados tribunais brasileiros seja preenchido por advogados e membros do Ministério Público (Federal, do Trabalho ou do respectivo Estado, caso se trate da justiça federal, do trabalho ou estadual), e não por juízes de carreira.

Leia mais:

Esquerda x direita: faça o teste e conheça as ideologias políticas

‘Nenhum partido está prestando para nada’, diz Arthur

Joaquim Barbosa diz no Twitter que não será candidato à Presidência