Sabá Reis quer CPI contra governador do Amazonas

Manaus - Durante a sessão plenária nessa quarta-feira (9), o secretário-geral da Aleam, o deputado Sabá Reis (PR), anunciou que vai ingressar com um pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) para investigar dispensas de licitações feitas durante o mandato tampão do governador Amazonino Mendes (PDT). A solicitação deve ser apresentada à mesa diretora da Casa nesta quinta-feira (10).

De acordo com o deputado, desde que assumiu o governo em outubro do ano passado, o Estado acumula mais de 150 dispensas de licitações. Ele destacou a dispensa concedida ao irmão do prefeito de Boa Vista dos Ramos, que oferece serviço de transporte escolar para as crianças do município.

“É um verdadeiro crime. Ninguém tem coragem de colocar seus filhos em boa parte dos transportes oferecidos. Ao invés de ônibus, são os famosos cacarecos, sem freios, onde o motorista trabalha de bermuda ou calção. E no lugar de embarcações, eles transportam as crianças em rabetas”, disse.

Sabá afirmou que já está se articulando para obter apoio dos demais parlamentares. São necessárias pelo menos oito assinaturas para que a CPI seja instaurada.

O líder do governo na Casa, deputado Dermilson Chagas (PP), afirmou que a questão deve ser vista com cautela e ressaltou que o Amazonino está tranquilo em relação a qualquer CPI. “As intenções do governo sempre foram muito claras. O governador, desde que assumiu, teve o zelo na condução do processo de transparência das licitações. Vamos ver se ele (Sabá) vai trazer documentos e provas. Precisamos conhecer a realidade”, garantiu.

Os deputados Luiz Castro (Rede) e José Ricardo (PT) apresentaram à Mesa Diretora um requerimento solicitando a ida do ex-secretário de infraestrutura do Estado, Gilberto de Deus, à Aleam para esclarecer denúncias feitas por ele em 2015 sobre irregularidades na pasta.

Para Luiz Castro, existe a possibilidade de as denúncias terem relação com o suposto desvio de recursos da Seinfra durante a gestão de Waldívia Alencar, sob investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

“O recente episódio envolvendo a ex-secretária Waldívia Alencar nos leva a acreditar que existe uma conexão entre a prisão dela e as denúncias do senhor Gilberto. Nós, como representantes da sociedade, precisamos esclarecer esses fatos, pois um desvio de milhões de reais em obras públicas não é coisa pequena, ainda mais vindo de uma secretaria de infraestrutura”, justificou.

O presidente da Aleam, David Almeida (PSB), confirmou que o engenheiro e ex-secretário será convocado para a Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos e não para o plenário, mas com a participação de todos os parlamentares interessados.

David Almeida solicita que, para essa reunião, sejam também convidados o atual governador, os senadores, deputados federais e os prefeitos dos municípios do Amazonas.

