Presidenciável Flávio Rocha participa de encontro com Arthur Virgílio

Manaus - O presidenciável Flávio Rocha (PRB) participou na noite desta quinta-feira (10), de um encontro com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB). O evento aconteceu na sala de eventos do Palácio Rio Branco, na avenida 7 de setembro, no Centro, na Zona Sul da cidade. Flávio falou um pouco das dificuldades do cenário atual do Brasil e das necessidades de crescimento do país.

Flávio, que é candidato à presidência da República, reafirmou, caso seja eleito, durante o encontro, o compromisso de manter a Zona Franca de Manaus, e a luta para que o espírito empreendedor e de competição esteja presente em todos os estados, sem que haja desvantagens entre eles.

"A Zona Franca de Manaus tem grande relevância não só para o Estado do Amazonas, mas para o Brasil, e seria injusto da minha parte tirar a competição dos produtos que são escoados pela Amazônia. O povo precisa crescer e nós faremos o que for possível para isso", disse Flávio.

Flávio também falou da importância das terras indígenas | Foto: Márcio Melo

O pré-candidato à presidência da república ainda falou sobre a causa indígena e a preservação do meio ambiente. "Essa é a pauta central de debate para as eleições que estão chegando. As realidades entre os estados são diferentes e precisamos nos adequar a isso. Precisamos também proteger o povo indígena, que está sendo retirado brutalmente das suas terras", explicou o presidenciável.

Flávio ainda falou sobre as liberdades econômicas e políticas que devem existir para que o país saia do momento terrível que ainda passa. "Precisamos devolver o Brasil para os trilhos e torná-lo altamente competitivo no mercado internacional, temos perdido espaço lá fora, e isso prejudica o brasileiro", completou.

O prefeito de Manaus agradeceu a visita do presidenciável e falou sobre a importância dessas visitas para a região | Foto: Márcio Melo

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto falou sobre a importância de receber os pré-candidatos à presidência na cidade e de debater o futuro do país não só com a região sul e sudeste, mas com todo o Brasil. "É preciso que os candidatos olhem mais ainda pra nossa região ainda esquecida pelos políticos que priorizam apenas os grandes centros", disse Arthur.

