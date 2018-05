Deputado Carlos Alberto participa da 22ª Conferência Nacional da Unale

Manaus - “Foram trocas de experiências e conhecimentos positivos que vamos colocar em prática durante o nosso mandato para a população amazonense”, afirma o deputado estadual Carlos Alberto (PRB) sobre os três dias de programação da 22ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), que aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul.

No primeiro dia, na última quarta-feira (9), o parlamentar amazonense participou dos debates e palestras da Frente Parlamentar Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente (Fenacria), que ocorreu no Centro de Eventos da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS).

“Neste dia tivemos uma abertura em conjunto da Fenacria e Secretaria da Juventude da Unale, que foi importantíssima. Depois aconteceu a palestra e debates sobre políticas públicas para o combate do trabalho infantil envolvendo procuradores do trabalho e também outras palestras sobre a participação do jovem na política brasileira”, afirma Carlos Alberto que coordenador na região Norte da Fenacria.

Conforme o parlamentar, na quinta-feira (10), desafios e propostas para o futuro do Brasil foram apresentados pelos pré-candidatos à presidência do Brasil durante o painel “Panorama Político Nacional”, que integrou a programação da Unale.

Nesta sexta-feira (11), para fechar o evento com grandes ideias e propostas ocorreu a reunião do Parlamento Amazônico, a qual o deputado Carlos Alberto é titular do Conselho Fiscal. A entidade é formada por deputados estaduais dos nove estados da Amazônia Legal brasileira: Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. Durante os debates foram discutidas alternativas para o desenvolvimento sustentável, ambiental e crescimento econômico para os estados da Amazônia.

