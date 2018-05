Em Manaus, Rodrigo Maia defende BR-319 para ligar AM ao resto do país

Manaus - Sétimo pré-candidato a passar por Manaus na temporada de lançamento de pré-candidaturas à Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), desembarcou em Manaus na manhã desta sexta-feira (11) para cumprir agenda política. Ele estava acompanhado por cinco membros da bancada amazonense no Congresso Nacional e representantes da indústria no Estado.

Além do presidente da Fieam, Antônio Carlos da Silva, também estavam presentes os deputados federais Silas Câmara (PRB-AM), Conceição Sampaio (PSDB-AM), Gedeão Amorim (MDB-AM), Alfredo Nascimento (PR) e Pauderney Avelino (DEM-AM). O senador Omar Aziz (PSD-AM) e a secretária-executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Liliane Araújo, também marcaram presença.

Em encontro com empresários da indústria na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o pré-candidato à Presidência da República elogiou a Zona Franca de Manaus (ZFM) e afirmou que o modelo precisa de investimentos para que seja modernizado e ampliado. A aprovação do projeto de lei 656/2015, para prorrogação dos incentivos fiscais na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) até 2023, em tramitação na Câmara de Deputados, esteve no centro das discussões entre empresários e o deputado federal.

“Esse é um modelo de sucesso, que garantiu a preservação do meio ambiente somado à geração de empregos numa indústria competitiva. O importante é que consigamos ampliar, modernizar e integrar cada vez mais a ZFM e a região amazônica ao resto do Brasil”, disse.

“A proposta visa ampliar, de 2018 a 2023, o prazo para que as empresas nas respectivas superintendências (Sudam e Sudene) tenham direito a redução de 75% do imposto de renda, cálculo feito com base no lucro da exploração de cada empreendimento. Queremos a manutenção das vantagens comparativas do Polo Industrial de Manaus (PIM), este importante centro de desenvolvimento sustentável da região que propiciou a conservação de 97% da cobertura Florestal da Amazônia, conseguiu evitar que a falta de oportunidades econômicas contribuísse para a exploração desenfreada de um dos mais importantes recursos naturais do Brasil”, ressaltou o presidente da Fieam, Antônio Silva.

BR-319

Ele defendeu, ainda, o asfaltamento da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, e que aguarda o licenciamento ambiental para ser concluída. Para Maia, é importante que a rodovia seja organizada para que se integre o Amazonas ao resto do Brasil e a logística da produção seja mais barata e rápida.

Fim das regalias para servidores públicos

O parlamentar criticou o que chamou de “excesso de regalias” para servidores públicos e declarou que o Brasil precisa passar por uma reorganização em todas as áreas prioritárias do governo. Ele chamou a atenção para os salários dos servidores públicos em comparação aos do setor privado.

“Precisamos reorganizar o Estado Brasileiro, se não daqui a pouco teremos que escolher se investimos em Educação e não investiremos em Saúde, ou se investimos em Saúde e não em Educação”, concluiu.



Em discurso aos empresários, o presidente da Fieam destacou que a indústria é responsável pela geração de 21% do PIB nacional e afirmou que é fundamental que esse segmento seja colocado no centro da estratégia de crescimento do país.

“Precisamos de um ambiente favorável aos negócios, com segurança jurídica, que estimule a imensa capacidade empreendedora de nosso país”, declarou.

*Algumas informações foram repassadas pela Fieam

