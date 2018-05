Cercado por autoridades, Maia apresenta propostas para manauaras

Manaus - O presidenciável Rodrigo Maia (DEM) visitou Manaus, nesta sexta-feira (11), e participou de um evento promovido pelo prefeito Arthur Neto no Ducilas Festas e Convenções, na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Durante o evento, ele falou sobre propostas para a região Norte e também explicou sobre a sua vontade de ligar o Amazonas ao restante do país, por meio da BR-319.

Rodrigo falou que o papel de um presidente é desenvolver todas as regiões do país de forma igualitária. "As cidades estão cada vez mais pressionadas pela sociedade e pelas demandas, principalmente, nas áreas da Saúde e Educação. O governo Federal precisa inverter as lógicas de gastos. Deixar de concentrar os gastos públicos somente em Brasília, e ter mais recursos para poder financiar as políticas públicas nos municípios", disse Rodrigo.

Maia ainda lembrou da necessidade de fazer a ligação das demais regiões do Brasil com o Amazonas, por meio da BR-319. "Nós precisamos pensar em logística. A BR-319 é um pleito importante e necessário para que se possamos organizar o escoamento da produção do Estado para o restante do país", explicou o deputado federal.

Mais afirmou que o Brasil precisa de um líder que possa acabar com a polarização na política brasileira | Foto: Marcio Melo





Ainda segundo o presidente da Câmara, o Brasil precisa de um líder que possa acabar com a polarização na política brasileira.

"Quem ganhar a eleição no Brasil vai precisar ter o espírito público de sentar e convidar todos os partidos para conversar. Construir um pacto para ter uma agenda de interesses do país", completou Maia.

Leia também: Em Manaus, Rodrigo Maia defende BR-319 para ligar AM ao resto do país

Bolsonaro

Questionado sobre o o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), Maia disse que todos os candidatos têm virtudes e defeitos. "As pesquisas estão muito abertas e os pesquisadores, que entendem dessas estatísticas, dizem que não dá para dizer quem está dentro ou quem está fora. Hoje todos estão dentro e todos estão fora", disse o presidenciável.

Arthur Virgílio disse que vai ouvir todos os presidenciáveis que tiverem propostas para Manaus | Foto: MarcioMelo





Prefeito de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), falou sobre o cenário político do Estado e explicou que respeita a possível candidatura ao governo do senador Omar Aziz, mas que ainda é muito cedo para discutir eleição local.

"Seria um absurdo eu comprometer a minha gestão com fofoca política. Principalmente, quando eu tenho meses preciosos para executar projetos e programas importantes para a nossa terra. Tudo ao seu tempo", disse Arthur.

Omar Aziz confirmou que está conversando com Arthur sobre uma possível aliança | Foto: MarcioMelo





O chefe do executivo municipal ainda explicou que está preparado para receber e ouvir outros presidenciáveis que vierem visitar Manaus.

"Quero ouvi-los sobre propostas para o Brasil, para a Amazônia e, principalmente, para Manaus e para a Zona Franca. Preciso ouvir o que eles têm a dizer sobre todos os problemas que fazem parte da nossa sociedade", completou o prefeito.

Omar Aziz

O senador Omar Aziz (PSD) participou do encontro com Rodrigo Maia e disse que os políticos têm que se adaptar ao novo momento da política e a nova realidade do país.

"O Arthur e eu temos conversado e tratado de assuntos de interesse do Estado. Todos os partidos estão com dificuldades e nós temos três momentos: o primeiro foi a filiação partidária; o segundo são as convenções e o terceiro são as eleições. Não tem como passar desses pontos rapidamente", disse Omar.

Questionado sobre uma possível aliança com o prefeito de Manaus, o senador falou que tem reunido com Arthur e conversado sobre as ações que podem ser realizadas no Amazonas em uma possível aliança.

"Tudo se constrói com conversa e diálogo. A expectativa é unir um mesmo pensamento em torno de uma só proposta para ver o que é melhor para o Estado", completou o senador.

Leia mais:

Aleam aprova reajuste salarial de servidores da saúde

Vacinação contra a gripe ocorre neste sábado em todo país

Manaus sanciona lei para cuidados contra depressão infanto-juvenil