Homenagem a Arthur Neto fortalece rumores de aliança com Amazonino

Manaus - O evento em comemoração aos 40 anos de vida pública do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), numa casa de festas na Ponta Negra, na sexta-feira (13) a noite, deu mostras de que o chefe do Executivo municipal deve apoiar a candidatura do governador Amazonino Mendes (PDT) nas eleições deste ano.

O evento contou com a presença de políticos, autoridades e simpatizantes do político. Com conversas ao pé do ouvido, o governador chegou ao local acompanhado da vereadora Glória Carrate (PRP) e do deputado estadual Wanderley Dallas (SDD). Do lado de fora, fez questão de esperar por Arthur e, como bons e velhos amigos, entraram juntos no local do evento.

Se for confirmado o apoio de Arthur a Amazonino , será repetida a aliança das eleições suplementares do ano passado. Ciente da importância do prefeito ao seu lado, o governador aproveitou para ressaltar os pontos positivos de Arthur Neto.

"Trabalho, perseverança e redefinição faz dele uma pessoa especial. Isso é que estamos reverenciando nesses 40 anos de vida pública. Ele é extraordinário. Se elegeu três vezes como prefeito de Manaus".

Arthur relembrou dos 40 anos de vida pública e agradeceu a presença dos simpatizantes e políticos | Foto: Márcio Melo





Emocionado, o homenageado fez um breve resumo da sua vida política e lembrou das dificuldades e vitórias durante os 40 anos de carreira política. Por fim, Arthur destacou a importância da aliança, por ora, somente administrativa com Amazonino Mendes.

"Passei o dia de hoje fazendo uma retrospectiva desses 40 anos de vida pública. Eu pensei bastante sobre todos os erros e também os acertos. Eu cheguei à conclusão que repetiria tudo, inclusive os erros, porque eles me ensinaram muito. Eu lembrei dos momentos do regime autoritário, das repressões que sofri e da cassação que meu pai sofreu. Tudo aqui foi muito duro. Eu e o Amazonino vamos trabalhar em conjunto. Essa união é muito positiva para Manaus e também para o Amazonas. É isso que nos interessa", disse o tucano.

Leia também: Prefeito Arthur Virgílio Neto chega a marca de 40 anos de vida pública



Antes do homenageado e sem confirmar a aliança para o pleito deste ano, Amazonino Mendes falou da admiração que tem pelo tucano e relembrou momentos únicos ao lado de Arthur durante a longa vida política dele.

"Nada supera esses anos de sacrifício e competência. Não vim aqui para abraçar um político, eu vim aqui bater continência para 40 anos de vida pública deste grande homem. Ao ver essa festa tão bonita e com pessoas sérias e boas, eu entendo que é uma conquista intelectual de Arthur, é um engrandecimento da sociedade. Não importa que se Arthur foi um político a favor ou contra alguma coisa, o que importa ´que ele é um dos maiores políticos do Brasil. Arthur, sinceramente, estou aqui dando um abraço amigo, companheiro e fraterno", disse Amazonino. Durante todo o tempo que permaneceu no evento, ele estampou um sorriso no rosto e dialogou com políticos ao pé do ouvido.

Após o discurso, os dois caciques políticos se despediram com um aperto de mão e um abraço.

A despedida entre o governador e o prefeito foi marcada por um longo abraço | Foto: Márcio Melo





Homenageado

Com gritos de "Vai Arthurzão", o prefeito de Manaus subiu no palco e iniciou o discurso agradecendo a todos pela presença. Em seguida, ele pediu um minuto de silêncio em honra a mãe do senador Omar Aziz, Delphina Aziz, que faleceu na madrugada desta sexta-feira.

Sobre a presença de Amazonino Mendes no evento e os rumores de uma possível aliança entre os dois, Arthur Neto falou apenas da união entre os dois governos em prol da sociedade.

"Eu e o Amazonino temos um acerto de fazer Manaus e o Amazonas andarem juntos, não só na questão do asfalto. O governador disse que vai dar mais R$ 150 milhões para o asfalto da cidade. Esse valor vai somar mais de R$ 500 milhões e vai ajudar Manaus. As necessidades são muitas e isso mostra que precisamos nos unir para ver o que podemos fazer juntos pela segurança, pela educação, pela saúde e outros setores. O importante é entender o que queremos juntos para a capital e para o Estado", disse.



Parabenizações

De acordo com o vereador Elias Emanuel (PSDB), Arthur é um dos políticos que mais defendeu o Amazonas e que mais atua em Manaus, trazendo benefícios para a sociedade manauara.

"Arthur é um homem trabalhador, atuante na política e com uma extensa história de vitórias quando se fala em defender o seu povo. Essa homenagem é mais que merecida. Ele merece muito mais", explicou.

Vários políticos de peso estiveram na solenidade de homenagem ao prefeito | Foto: Márcio Melo





O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, também esteve presente na solenidade e disse o que é uma honra trabalhar ao lado de um homem íntegro como Arthur.

"Trabalhar ao lado de um homem com história e personalidade forte não é fácil, a gente conversa e se entende sempre pensando no bem-estar da população. O Arthur faz parte da história do Amazonas", disse Rotta.

Em cima do muro

Ao ser questionado sobre uma possível aliança entre Amazonino e Arthur Neto, o deputado federal Alfredo Nascimento (PR) ficou em cima do muro e disse que o palanque se forma com reuniões e discussões sobre as melhorias para o Estado e para a cidade.

"Esse é um momento de festa ao Arthur Neto pelos os 40 anos de dedicação à vida pública. Vim trazer o meu abraço a ele. Aqui não é o local ideal para se montar palanque. Não é assim que se constrói palanque, são com conversas e diversas discussões. Esse é o momento para se comemorar os 40 anos de experiência do Arthur. Provavelmente, ele tenha convidado todos os políticos do Estado", disse Alfredo que chegou sozinho ao evento, sem a companhia do segundo maior nome do partido, Marcelo Ramos.

Na solenidade ainda estavam presentes os políticos, Plínio Valério, Dernilsom Chagas, Adjuto Afonso, Diego Afonso, Carlos Souza, Alberto Carijó, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Pauderney Avelino e Bosco Saraiva.

Leia mais

Braga diz que governo 'blefa' na questão de concentrados da ZFM

Em rede social, Omar Aziz dá adeus à mãe, Delfina Aziz