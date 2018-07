Amazonino lança licitação milionária para Seduc às véspera da eleição

Manaus - Dois dias antes de confirmar sua candidatura à reeleição – a convenção está marcada para o próximo domingo (29) – o governador Amazonino Mendes (PDT) vai realizar nesta quinta-feira (26), às 10h30, uma licitação de mais de R$ 113 milhões para a contratação de empresa especializada para fazer manutenção nas 618 escolas públicas, sob responsabilidade do Estado. Em nove meses de mandato, há mais de 301 contratações de empresas sem processo licitatório.

Além do alto valor, chama atenção que, ao invés de pregão eletrônico, o certame será realizado em pregão presencial, o que exclui a participação de empresas de fora do Amazonas.

No projeto básico, datado do dia 12 de julho, a justificativa para o pregão presencial é a de privilegiar licitantes estabelecidos no Amazonas, e que poderão ofertar preços compatíveis com a realidade local.

“pois presume-se que são sabedores das dificuldades que poderão enfrentar na execução do ajuste a ser firmado com Administração Pública Estadual”, explica o documento, que também tem uma informação intrigante: “nem sempre os menores preços representam vantagem ao Poder Público”. A frase encontra-se no quinto tópico, que define os parâmetros para escolha e esclarece que o pregão presencial evita “licitantes alienígenas”.

No edital de licitação, o governo explica que as unidades de ensino atendem mais de 455 mil estudantes, que necessitam de um ambiente adequado para terem um processo de aprendizagem exitoso.

“A falta de manutenção em instalações elétrica em edifícios ocasiona curto-circuito, sobrecargas e incêndios. Com o passar do tempo, os inconvenientes resultantes da inexistência de atividades de manutenção preventivas e periódicas se tornam mais frequentes, e ameaçam o sentimento de segurança dos usuários. A manutenção predial vai além da questão de manter as edificações em bom estado”, diz parte do edital.

Os serviços da empresa deverão ser executados por profissionais especializados e capacitados, tais como eletricistas, encanadores, gesseiros, serralheiros, chaveiros, engenheiros, técnicos em eletrotécnica, mecânica, refrigeração e segurança. A prestação dos serviços deverá ser, preferencialmente, nos dias úteis, entre 8h às 18h.



Custos

Na avaliação do deputado estadual Luiz Castro (Rede), a licitação contém irregularidades | Foto: thiago botelho





No detalhamento da estimativa de valor é apontado que o aporte de mais de R$ 113 milhões será pago em cinco parcelas de cerca de R$ 22 milhões, sendo que este valor será para manutenção de 434 mil metros quadrados de salas de aula, 374 mil metros quadrados de quadras esportivas e 380 mil metros quadrados de áreas comuns.

Na avaliação do deputado estadual Luiz Castro (Rede), a licitação contém irregularidades, sobretudo por não diferenciar as necessidades de cada prédio.

“Essa licitação está eivada de suspeição e deve ser suspensa pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). Tratar numa mesma licitação com valores uniformes, tanto manutenção preventiva e corretiva como reforma predial é um desses indícios claros de irregularidade, além dos já apontados. Como se pode uniformizar gastos de reforma em escolas que possuem diferentes níveis de desgaste de suas edificações?, questionou o parlamentar.

Rixa interna

Após três dias da decisão desta licitação, o PDT, partido do governador Amazonino Mendes, realizará sua convenção partidária para anunciar o pedetista como candidato ao governo do Estado, mesmo sem o anúncio de um vice, e num momento em que o partido busca fôlego, para sobreviver a rebeldia do presidente da legenda, o deputado federal, Hissa Abrahão (PDT), que vem fazendo sucessivos ataques ao atual governador.

Na noite de ontem, Hissa lançou-se pré-candidato ao Senado, mesmo sem a anuência de Amazonino. Além disso, nos últimos dias Hissa, já protagonizou o lançamento de outros candidatos a governo pela sigla, reclamou da falta de prestígio de Amazonino, para com o partido e passou por cima da ética partidária, ao escolher sozinho a data da convenção, dia 5, posteriormente alterado por Lupi, para este domingo (29).

