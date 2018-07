Vereador flagrado com R$ 50 mil em eleição é cassado em Parintins

Parintins - A Juíza da 4ª Zona Eleitoral de Parintins (369 quilômetros de Manaus), Larissa Roriz, acaba de cassar o mandato do vereador, Marcos da Luz. Na sentença, a magistrada alega que o parlamentar não conseguiu provar a origem de R$ 50 mil, que foi apreendido em seu carro na véspera da eleição municipal de 2016.

A juíza afirma que o vereador foi cassado com base no artigo 30, da Lei Eleitoral Nº 9.504/97. Em um trecho da sentença, a magistrada afirma que a cassação se deu pela “prática de conduta de captação e gastos ilícitos de recursos".

"Casso o diploma de vereador e declaro inelegível o representado pelo prazo de oito anos a contar da data da eleição”.

Leia mais: Antes de entrar na corrida, Amazonino queima a largada

A reportagem tentou contato com o vereador, mas o telefone dele estava desligado. Marcos da Luz e o seu partido têm o prazo de três dias para recorrer da sentença de primeira instância, assim que a decisão for publicada no Diário Oficial da Justiça.

Uma outra informação ainda não confirmada é de que o vereador pode recorrer sem deixar o mandato. Porém, o Em Tempo apurou que o advogado do vereador deve ingressar com um recurso. Eles pretendem questionar a magistrada se a decisão tem efeito suspensivo, o que o tiraria imediatamente da Câmara Municipal de Parintins.

Leia mais

MP Eleitoral processa Alfredo Nascimento por conduta vedada

Após flertar com David Almeida, Rede fecha apoio a Wilson Lima no AM