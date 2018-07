PSTU realiza convenção para apresentar candidaturas para eleições 2018

Manaus – Acontece neste sábado (28), a convenção eleitoral para apresentar as candidaturas para o pleito de 2018 do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). O evento acontece a partir das 18h, na sede estadual do PSTU, Rua Manicoré, nº 34, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

No evento intitulado “Um Chamado à Rebelião: o Amazonas Precisa de uma Revolução Socialista”, o PSTU apresentará além da candidatura ao governo do Amazonas, candidaturas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.

Durante a convenção o funcionário público Sidney Cabral será indicado a candidato do PSTU ao Governo do Amazonas, ao lado de Maria Auxiliadora, ativista do Movimento Mulheres em Luta e Luta Popular.



“Temos consciência que as eleições são dominadas pelos partidos dos ricos e exploradores da classe trabalhadora, mas nós que estamos cansados de mentiras e sujeiras queremos apresentar uma alternativa de poder que ultrapasse esse jogo de cartas marcadas e organize a sociedade de forma justa e digna”, afirmou Cabral.



A Convenção



O PSTU convida filiados, militantes, simpatizantes, veículos de imprensa/mídias em geral para se fazerem presentes à convenção, bem como ativistas e militantes da esquerda desejem prestigiar o evento.

*Com informações da assessoria

