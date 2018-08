Em limite de gastos: AM proibido de realizar concurso e dar reajustes

Manaus - Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão da última quarta-feira (1º) mostrou que a promessa de “arrumação da casa” feita pelo governador Amazonino Mendes (PDT) está longe de ser cumprida e, pior, o Estado entrou no “limite prudencial” de gastos com pessoal e com isso não poderá realizar os concursos anunciados ou dar aumentos ao funcionalismo público.

Ao julgar os embargos finais no caso dos chamados “delessários”, um grupo de aproximadamente 110 policiais que fizeram concurso para comissários de polícia em 2001 e depois, em 2003, foram promovidos por meio de uma lei estadual para o cargo de delegados.

Em 2015, o STF considerou a lei ilegal e determinou que o Estado realizasse um concurso específico para delegados. o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 18 meses para o Estado realizar o concurso e assim ajudar a debelar a crise da segurança pública.

Na decisão Moraes alega que o Estado já atingiu o limite prudencial de gastos com o funcionalismo e está proibido de contratar ou reajustar salários. A decisão de Moraes estava escorada, inclusive, na manifestação do próprio Estado do Amazonas, que alegava a necessidade da manutenção dos “delessários” nos cargos por conta desse limite e pelo fato de não poder fazer o concurso.

O ministro destacou que a população amazonense não pode sofrer as consequências do não cumprimento da decisão do STF. Sem um prazo para que o estado possa realizar o concurso, frisou o relator, mais de 70 delegacias de polícia ficariam sem delegados. “E neste momento não haveria possibilidade de abertura dos procedimentos para a realização do concurso público em virtude do limite prudencial”, ressaltou.

No plenário apenas o ministro Marco Aurélio divergiu do relator e votou para que a decisão de 2015 fosse cumprida imediatamente.

