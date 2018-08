PT do Amazonas fecha apoio a David Almeida e indica o vice na chapa

Presidente de Aleam, David Almeida, destacou o legado deixado pelo PT | Foto: Divulgação

Manaus - O Partido dos Trabalhadores do Amazonas (PT-AM) anunciou, neste domingo (5), que a executiva estadual decidiu por unanimidade apoiar David Almeida , do Partido Socialista Brasileiro (PSB), como candidato ao governo do Estado do Amazonas. A legenda anunciou o nome do advogado e ex-delegado da Superintendência Regional do Trabalho, o advogado da CUT - Jorge Guimarães -, como o candidato a vice da coligação.

As discussões e os anúncios sobre o fechamento da chapa aconteceram durante todo o domingo, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a Convenção Estadual do Partido dos Trabalhadores, que seguiu as diretrizes da Executiva Nacional.

Durante coletiva de imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida, agradeceu aos representantes da executiva estadual do PT a decisão de apoio, dada de forma unânime.

"É uma honra estar ao lado dos deputados Sinésio Campos e José Ricardo, do vereador Sassá, do presidente da CUT, Valdemir Santana, e demais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Essa aliança está pensando no Amazonas. Estamos aqui para oferecermos melhores condições de vida ao povo amazonense", salientou.

A parceria foi divulgada no último domingo (5) | Foto: Divulgação

Depois de destacar que a coligação terá a possibilidade de eleger dois deputados federais e pelo menos sete deputados estaduais, David lembrou o "legado" que o governo do PT deixou no Amazonas. Citou, entre eles, os programas Luz para todos, Bolsa Família, Seguro Defeso e a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, entre outros projetos que beneficiaram o povo da capital e do interior do Amazonas.

O presidente regional do PT, deputado Sinésio Campos, afirmou que com a aliança está desenhando um novo momento na política do Amazonas, com uma nova forma de governar. Observou, ainda, que o período em que David passou como governador interino do Amazonas, de maio a outubro de 2017, o credencia a ser o candidato a governador da coligação.

"Estamos na construção de uma nova forma de governar. Então, teve consenso na executiva estadual e, por unanimidade, votamos pelo apoio ao deputado David Almeida para o governo e apresentamos o nome do companheiro Jorge Guimarães para vice. Tenham certeza de que terá a militância do PT fazendo a campanha, e no dia 7 de outubro teremos a vitória", finalizou.

O deputado estadual José Ricardo, candidato a deputado federal pelo PT, disse que a experiência do advogado Jorge Guimarães foi considerada, pelas tendências da legenda, para ser o vice da chapa, que o PT forma com o PSB e com outros partidos, como o Podemos, PMB, PMN e Pros.

"Jorge Guimarães é um advogado trabalhista, que já foi secretário municipal de Infância e Juventude e já foi delegado do Ministério do Trabalho no governo Lula. Portanto, a maioria da direção do PT decidiu indicar o nome dele para ser o vice nessa chapa com o PSB, pela experiência dele e o compromisso que ele tem na luta pela população e o projeto que nós entendemos que precisamos implantar no Amazonas", disse José Ricardo.

