Crítico de caciques, Marcelo Ramos trai discurso e se alia a Amazonino

Manaus - Dono de declarações polêmicas e duras críticas aos caciques da política amazonense, Marcelo Ramos, que oficializou candidatura ao cargo de deputado federal pelo Partido da República (PR), no domingo (5), protagoniza mais um momento de controvérsia em sua carreira: uma aliança com o governador tampão Amazonino Mendes (PDT).

Na convenção partidária do PR, que contou com a presença do governador, Marcelo deixou de lado as diferenças ideológicas que dizia ter e abraçou a candidatura à reeleição de Amazonino. Meio sem graça, Ramos ainda protagonizou um abraço.

A menos de um ano, Marcelo foi derrotado por Amazonino na Eleição Suplementar, que disputou como vice na chapa de Eduardo Braga | Foto: Reprodução/Facebook Marcelo Ramos







A menos de um ano, Marcelo foi derrotado por Amazonino na Eleição Suplementar, que disputou como vice na chapa de Eduardo Braga (MDB). Esta aliança, por sinal, acentuou o declínio do discurso de Marcelo Ramos com o seu eleitorado, que deixou de ser fiel.

Desde o início da carreira pública, como vereador de Manaus, Marcelo Ramos se apoia num discurso de oposição a chamada "velha política", bem como aos nomes mais experientes do Amazonas. No entanto, o ex-deputado estadual traçou, nos últimos anos, parcerias que colocaram sob suspeita suas preferências ideológicas.

Na internet é possível encontrar diversas entrevistas, antigas e recentes, em que o ex-deputado critica o atual governador por sua conduta na Prefeitura e no Governo do estado. Em um dos vídeos, Marcelo fala da incoerência que seria caminhar ao lado de Amazonino.

“É como eu por um motivo qualquer do destino amanhã virasse o maior defensor do ex-prefeito e ex-governador Amazonino Mendes. As pessoas não entenderiam. Certo ou errado, as pessoas não entenderiam. Seria uma ruptura com a trajetória de coerência que eu tenho. O alinhamento com quem você combate é muito mal visto do lado de fora pela população”, afirmou.

Veja a entrevista que Marcelo Ramos sobre isso:

Em um dos vídeos, Marcelo fala da incoerência que seria caminhar ao lado de Amazonino | Autor: Reprodução/Internet

No final da mídia, Marcelo cita um pensamento do líder esquerdista Leonel Brizola sobre os episódios de infidelidade ideológica tão comum na política brasileira, agora protagonizada por ele.

“O Brizola dizia que a política cultua a traição, mas execra os traidores. Eu tenho certeza que o final de quem faz isso, de quem muda de lado, é o final da desesperança e da execração pública. Eu não tenho dúvida que uma hora ou outra, o caminho dessa turma vai chegar”, disse.



Trajetória de contradições

Nas últimas três eleições disputadas, Marcelo contradisse suas declarações e criticas sobre os personagens mais velhos da política local. O primeiro episódio de incoerência se deu com o companheiro de PR, Alfredo Nascimento, a quem costumava atacar publicamente.

A mudança para o partido de Alfredo ocorreu após alcançar uma votação expressiva nas eleições para governador em 2014, onde ficou em terceiro lugar com 179.758 votos. E também foi pouco antes das eleições municipais de 2016, na qual chegou ao segundo turno contra o prefeito Artur Neto, agora aliado de coligação.

No segundo turno da eleição, em 2014, Marcelo apoiou José Melo (PROS), que venceu o pleito e, posteriormente, foi cassado por compra de votos. Nas Eleições Suplementares ocorridas ano passado, Marcelo caminhou com Eduardo Braga (MDB).

“Se eu virasse o maior defensor do ex-prefeito e ex-governador Amazonino Mendes, as pessoas não entenderiam", disse há alguns anos | Foto: Reprodução/Internet





A aliança rendeu estranhamento aos próprios admiradores do ex-deputado, que questionaram seu posicionamento. Inclusive, uma das declarações mais duras de Marcelo disponíveis na internet diz respeito ao atual senador do Amazonas.

Durante um debate na televisão em 2014, Marcelo sugeriu que Braga ajoelhasse no milho ao criticar o adversário José Melo, que foi secretário em sua gestão no Governo.

“Tu podes até criticá-lo, mas tinha que fazer ajoelhado no milho”, enfatizou Marcelo.

Arrependimento

Poucos dias após o pleito de 2017, Marcelo disse em entrevistas à imprensa que estava arrependido da escolha e deixou evidente que faz parcerias contraditórias a seu discurso com a finalidade de chegar ao poder.

“Foi um erro, meu amigo. Fiquei sem legenda para ser candidato a governador e fiz a única opção possível para ser candidato”, declarou.

A reportagem tentou contato com Marcelo Ramos, mas foi informada que ele estava em reunião. A assessoria do candidato disse que entrará em contato quando ele estiver disponível para atender ao telefone.

