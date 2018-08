‘Esta é a eleição da Lava Jato’, afirma Pauderney Avelino

Manaus -Na corrida pelo sétimo mandato na Câmara dos Deputados, o deputado federal Pauderney Avelino (DEM) conversou com o EM TEMPO e explicou sua desistência por disputar uma vaga no Senado Federal, observou que este será um pleito decisivo, por ter a capacidade de fazer uma depuração em candidaturas expostas e, afirmou que a operação Lava-Jato abriu os olhos dos eleitores, que estão mais exigentes com os candidatos.



EM TEMPO - A retirada do seu nome da disputa pelo Senado lhe desmotiva, já que o senhor está indo para o sétimo mandato na Câmara Federal?

Pauderney Avelino- Retirei minha candidatura por uma questão de avaliação dos cenários e também porque muitos segmentos da economia daqui do estado ficaram temerosos de que eu fosse para uma eleição onde sabe-se que há riscos. Como tem muitos candidatos, havia um risco e as pessoas ficaram com medo de que eu saísse de Brasília, onde poucos se preocupam com o estado do Amazonas. Mas de forma alguma irei desmotivado para a campanha, até porque não tenho vaidade. O que tenho é vontade de servir o povo do Amazonas. Se eu estava numa pré-campanha para o Senado era por entender que lá eu poderia ajudar muito mais.

Deputado federal Pauderney Avelino em entrevista ao Em Tempo | Foto: Márcio Melo

EM TEMPO - Quanto o senhor calcula que irá gastar neste período de campanha eleitoral?

PA - Os recursos estão limitados. Pela lei, tem R$2,5 milhões destinados a candidatura de um deputado federal. A campanha deve ficar mais barata. Precisamos fazer com que fiquem mais baratas. O Brasil precisa se renovar. Entendo que é preciso sim fazer a renovação da mentalidade das pessoas, da cultura. Não há como buscar o voto pelo voto. É preciso mostrar trabalho. Neste ano, temos uma legislação que foi votada e, portanto, a campanha será feita sob essa nova legislação. São 45 dias de campanha, sendo 35 de rádio e televisão, onde temos também a proibição de doação de campanha feita por pessoa jurídica. É uma campanha com um novo perfil e vamos ver como vai se comportar. Temos propostas e projetos e estamos continuamente trabalhando.

EM TEMPO - É notável que você intermedia muitos recursos direcionados para o estado. Acha que isso se deve pelo seu tempo de atuação em Brasília?

PA- Ajuda muito. O fato de eu ter uma atuação firme e segura no Congresso Nacional conquistou o respeito das pessoas por mim. Isso faz com que consigamos trabalhar essa transferência de recursos da União para o estado e para os municípios.

EM TEMPO - O senhor acredita que existe criminalização do político ou da política?

PA - Eu não chamaria de criminalização do político, mas da política. Em razão de tudo o que está vindo à tona. A política não é nenhum monastério, em que as pessoas são todas virtuosas. Ali é a representação, sobretudo, no Congresso Nacional, do povo brasileiro. Alguns fazem e outros não fazem (irregularidades), isso leva à prática da corrupção e é isso nós precisamos coibir. Não dá mais para conviver com o Brasil onde na política existe corrupção. Nós temos que passar uma Lava-Jato nestas atitudes, para que possamos emergir num brasil melhor e sem esses vícios todos.

EM TEMPO - A população pode confiar que o resultado deste pleito será uma depuração?

PA- Esta é a eleição da Lava Jato. Eu entendo que a população, em todo o país, está avaliando aqueles políticos que realmente estão com muitos problemas e pleiteando reeleição. Percebo que em muitas das reuniões com pessoas mais humildes ou graduadas, a Lava Jato está na cabeça das pessoas. E, quando se fala em corrupção política, a medida é bilhões e é citado, ainda, roubo na Petrobras, nos Correios e nas estatais. Enquanto isso, as pessoas estão sem atendimento de saúde, sem educação adequada, sem investimento. Nosso país está um desastre. Nos tornamos reféns do medo.

EM TEMPO – Tem uma emenda inserida na Câmara que é preocupante à Zona Franca. Do que se trata especificamente?

PA- Esta emenda prevê uma espécie de proteção para garantir os benefícios da Zona Franca de Manaus. A reforma vai mudar e vai extinguir e juntar impostos, trazendo assim uma nova forma de tributar. Isso é preocupante. E, como único integrante do Amazonas na comissão em que este projeto tramita, colhi 212 assinaturas e fiz um discurso para cada um dos deputados para sobre a importância da Zona Franca, porque somos uma excepcionalidade. E toda vez que tocamos neste assunto na Casa, os parlamentares ficam sobressaltados.

EM TEMPO - Como o senhor vê as últimas movimentações de cenário político, como a desfiliação de Marcos Rotta do PSDB e saída do presidente da CMM, o vereador Wilker Barreto da base?

Pauderney Avelino e Mário Adolfo durante entrevista | Foto: Márcio Melo

PA- Acho que cada um desses políticos tem sua livre decisão. Se ele (Marcos Rotta) está saindo do PSDB é uma decisão dele, se o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Wilker Barreto está saindo da base é uma decisão dele. Eles sabem onde colocar o barco deles.

EM TEMPO - O senhor acredita que existe cooptação na política?

PA - Acho que sim. Não estou dizendo que este foi este caso (do Rotta), mas de modo geral, tem muita coisa errada na política. Não acredito também que tudo seja por dinheiro. As coisas não funcionam assim, pode ter também muito folclore nisso. Eu não participo disso. Sou um político de lado.

