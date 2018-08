‘O Brasil precisa que Vanessa volte ao Senado’, diz Gleisi Hoffmann

Manaus - Absolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após ser citada em delações na Operação Lava Jato, a Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores e ex-ministra chefe da Casa Civil, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), reafirmou que será candidata a deputada federal e disse, em entrevista ao Em Tempo, que mesmo preso, Luiz Inácio Lula da Silva vai até o fim com sua candidatura à Presidência da República. Além disso, reiterou que o PT irá apoiar a candidatura da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) no Amazonas e não a do petista Francisco Praciano.

A senadora contou, também, detalhes da vida de Lula na cadeia e o que enfrentou durante as acusações que sofreu na Lava Jato.

EM TEMPO – Como tem sido o dia a dia do ex-presidente Lula? Ele está preparado para enfrentar uma eleição, se a justiça

assim permitir?

Gleisi Hoffman – O ex-presidente Lula está bem. Está muito disposto e vai enfrentar essa eleição. Ele tem direito de ser candidato. Ele pode disputar as eleições. Lula vai até o fim. Essa é a determinação dele.

EM TEMPO – Como a senhora se sentiu por ter sido acusada pela Polícia Federal de ter recebido propina durante as investigações da operação Lava Jato?

G.H. Eu sofri muito durante quatro anos com acusações levianas e mentirosas. Eu não tinha espaço para me defender com o mesmo espaço que tinham para me acusar. Graças a Deus eu comprovei a minha inocência. O Supremo me inocentou, e agora sobra o trabalho e o esforço para reconstrução da minha imagem pública, porque destruir é fácil, reconstruir que é difícil. Por isso que o processo de investigação tem que ter muito cuidado, por isso que a Lava Jato não pode continuar como está, apenas em delações premiadas. As pessoas, muitas vezes, falam das outras para prejudicá-las, principalmente no campo da política.

EM TEMPO – A senhora conseguiu provar a sua inocência e foi absolvida pelo STF, e o ex-presidente Lula? Ele está na

mesma situação?

Gleisi reafirmou que será candidata a deputada federal | Foto: Divulgação

G.H. O presidente Lula ainda não foi julgado pelo Supremo. Quando for, ele será absolvido, porque o processo dele baseia-se apenas em delação.

EM TEMPO – Como é o dia a dia dele na cadeia? A senhora vê firmeza nele diante dessa situação?

G.H. O presidente lê, acompanha o noticiário, recebe seus advogados, trata da sua situação jurídica, mas Lula está muito preocupado com o Brasil. Ele pede para a gente (equipe técnica e partidária) mandar relatos do que está acontecendo. Quer ver as propostas que o Partido dos Trabalhadores tem para a saída da crise econômica, enfim, Lula está ligado na vida

do povo brasileiro.

EM TEMPO – A senhora acredita que o PT possa vencer as eleições presidenciais? E se não for Lula?

G.H. Eu não tenho dúvidas de que, se o presidente Lula estivesse solto, nós (PT) ganharíamos a eleição no primeiro turno. Com ele preso, nós vamos disputar a Presidência da República e, mesmo assim, ele vai ser o nosso candidato. E pelo que a gente tem visto nas pesquisas eleitorais, é da vontade popular ele ser eleito presidente.

EM TEMPO – A senhora, em nome do PT nacional, declarou apoio à reeleição da Senadora Vanessa Grazziotin no Amazonas. Por quê?

G.H. A senadora Vanessa Grazziotin é uma grande guerreira, uma batalhadora. Estava ao lado dos trabalhadores e esteve ao nosso lado todo esse tempo. Foi contrária ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi solidária ao presidente Lula. Vanessa é a senadora que o Diretório Nacional do PT apoia

no Amazonas.

EM TEMPO – Acredita que Vanessa é mais preparada do que o ex-deputado federal Francisco Praciano?

G.H. O Praciano é um grande companheiro. Ele é muito preparado. Mas nós temos a consciência de que é difícil fazer dois senadores no campo de esquerda no Amazonas. Se lançássemos o Praciano ao Senado, poderíamos correr o risco de não eleger nem Praciano e nem Vanessa. Por isso a nossa decisão de concentrar na Vanessa, pela lealdade dela, inclusive pela gratidão que nós temos pela caminhada que ela fez e faz ao nosso lado. O Brasil precisa que Vanessa volte ao Senado.

EM TEMPO – A senhora disse que iria resolver a situação da Vanessa, que ia conversar com os presidentes nacionais do PCdoB, Luciana Barbosa, e do PSB, Carlos Siqueira, como está esse diálogo? A situação já foi resolvida?

G.H. Nós conversamos entre nós três (Gleisi, Luciana e Siqueira) e tiramos uma resolução – que já estamos enviando aos partidos no Estado – para que Vanessa preencha a vaga do Senado, que foi ofertada pelo PT na coligação. Inclusive fizemos uma “cartinha”, que, depois de entregarmos aos presidentes do partido, vamos disponibilizar pela imprensa, e estamos fazendo as alterações nas atas que são necessárias para que a coligação consiga colocar a senadora Vanessa Grazziotin como candidata ao Senado.

EM TEMPO – A senhora é candidata a deputada federal. Porque não tentará a reeleição ao senado?

G.H. Sim, sou candidata a deputada federal. Minhas principais pautas são a do povo brasileiro. A Constitucional nº 95, a reforma trabalhista, do Ensino Médio, a revogação da tentativa de privatização da Petrobras e estar ao lado do presidente Lula no Congresso Nacional, que será o próximo presidente aprovando projetos que beneficiem o povo brasileiro.

Acreditamos que tendo uma bancada forte na Câmara Federal, possamos influenciar mais para uma pauta progressista. Uma pauta que dialogue com os interesses dos trabalhadores. Barrar essa pauta que está sendo aprovada no governo de Michel Temer e que depõe contra os direitos do povo. Portanto, ser candidata a deputada federal faz parte de uma estratégia nacional.

