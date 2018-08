Omar diz que governo do AM perdeu controle da segurança no Estado

Parintins (AM) – Ao participar do programa “Agora é Show”, da Rádio Clube de Parintins ( a 369 quilômetros de Manaus), o senador Omar Aziz, candidato ao governo do Estado pelo PSD, criticou a falta de uma política de segurança que dê tranquilidade às famílias amazonenses.



Ele disse que o governo do Estado perdeu o controle da segurança. Segundo Omar, o tráfico de drogas está presente tanto na capital quanto no interior formando cartéis, que tiram o sossego dos amazonenses.

O senador defendeu uma ação rigorosa de combate ao crime organizado para garantir a tranquilidade e a segurança do Estado. Aziz disse que tem um projeto que pretende implantar na mesma linha do “Ronda nos Bairros”, que reduziu em muito a estatística do crime no Amazonas.

“É um projeto que envolve as igrejas e outros segmentos da sociedade civil”, afirmou.



Omar também criticou as grandes filas e falta de medicamentos nos hospitais de Manaus e do interior do Estado. " Não teve uma manifestação, uma greve de professores, durante o meu governo”, afirmou.

O senador lembrou, ainda, os investimentos que fez em Parintins quando governou o Estado. “Implantamos o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), revitalizamos o bumbódromo, implantamos o Liceu de Artes Cláudio Santoro, construímos o Centro de Estudo de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, e tantos outros investimentos em parceria com a prefeitura de Parintins na gestão do prefeito Frank Bi Garcia”, finalizou.

