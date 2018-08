Super secretário do Amazonas contra os buracos de Manaus

| Foto: Malika

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou ontem (13) um decreto legislativo autorizando o vice-prefeito Marcos Rotta a se licenciar do cargo e assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), de onde será o super secretário de Amazonino Mendes (PDT), para tapar buraco onde ele estiver.

Na semana passada, o governador Amazonino Medes (PDT) fez o convite a Rotta, que ficou de pensar no assunto. Mas, nesta segunda-feira (13), Rotta aceitou, vai comandar a pasta e liderar uma operação de revitalização total da malha viária da capital amazonense.

Arregaçar as mangas

Rotta afirmou que vê com bons olhos o planejamento do governo do Estado que “vai tirar Manaus de uma situação crítica”.

— Daqui para frente, vou arregaçar as mangas para dar a Manaus a resposta que tanto merece e carece, que é melhorar a qualidade de vida na nossa cidade - , disse.

Perguntar não ofende

Mas, ao declarar isso, Marcos está detonando seu próprio trabalho e a própria trajetória.

Se Manaus chegou ao que ele chama de “estado crítico”, a responsabilidade também é dele. Afinal, quem era o vice-prefeito e secretário de obras?

E mais: por que não arregaçou, também, as mangas na prefeitura para dar a Manaus o que a cidade “merece e carece”?

Dito e feito

O governo liberou R$ 260 mil para a compra de viaturas à Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Amazonas.

Os recursos são oriundos de emenda individual ao Orçamento da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB). Prometeu e cumpriu.

Fundamental

O superintendente regional da PRF, Benjamin Affonso Neto, diz que a compra dos veículos é de fundamental importância para o reforço da fiscalização do órgão no Estado.

Contra corrupção

O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa Dois no Amazonas elaborou Carta-Compromisso em que propõe aos candidatos majoritários o combate à corrupção e trabalhar pela boa governança.

Não voltes a pecar

A Carta-Compromisso contém 12 itens, com os quais os candidatos devem se comprometer a praticar, caso eleitos no pleito de outubro.

Entre eles, destaca-se, por exemplo, realizar a campanha sem o uso de caixa dois. O outro é exercer o mandato primando pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei da Transparência.

Tá difícil de cumprir, hein?

Documento é documento

Os membros do comitê esperam a presença dos candidatos na próxima quinta-feira (16), às 16h, no auditório João Bosco, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para o ato de assinatura do documento.

Ele e Becca

A coligação “Eu voto no Amazonas” protocolizou ontem (13) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) o pedido de registro de candidatura do governador Amazonino Mendes (PDT) e de sua candidata a vice, a ex-deputada federal Rebecca Garcia (PP).

Parceirinhos

Também foram registradas as candidaturas ao Senado dos deputados federais Alfredo Nascimento (PR) e Hissa Abrahão (PDT).

Carroção de 12

A coligação tem 12 partidos: PDT, PRP, Avante, PP, PV, PR, Solidariedade, PPS, PTB, PHS, PSL e PPL.

Cabeção voltou

Henrique Oliveira (PROS) está vivo.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter os direitos políticos do ex-vice-governador de José Melo, e ele arriscará uma vaga na Câmara dos Deputados.

É com esse que vou

O Cabeção, como é carinhosamente chamado, será candidato a deputado federal na chapa de David Almeida (PSB).

Capitão apressado

O candidato a deputado federal pelo PRB, Capitão Alberto Neto, disparou comunicado no último sábado (11) afirmando que o empresário Flávio Rocha, que cogitou ser candidato a presidente do Brasil, decidiu apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

Calma

Mas não é bem assim, calma.

Rocha é inclusive cotado para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas, até o momento, o dono da Riachuelo não confirmou se apoiará Bolsonaro.

Doação à SSP

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) fará a doação de 44 computadores para Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) com o intuito de ajudar o desempenho das atividades do órgão.

Valor estranho

Segundo portaria publicada no Diário Oficial do TCE do dia 10 de agosto, os computadores, modelo AMD-80 GB, foram avaliados em apenas R$ 150 reais.

Queima de estoque

Das duas uma:

Ou o preço foi avaliado abaixo do valor de mercado, ou os equipamentos estão obsoletos e, consequentemente, não servirão para auxiliar a SSP.

Destino de Maluf

A Câmara dos Deputados deve decidir nesta terça-feira (14) a pauta a sobre a perda do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP).

O ex-governador foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por crime de lavagem de dinheiro, a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão.

Prerrogativa da Câmara

Maluf também foi condenado à perda do mandato, mas a decisão foi questionada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que afirma que a prerrogativa para decretar a perda de mandato é do poder legislativo.

