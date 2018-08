Arthur Neto diz que faz obras embaixo da terra e que não é candidato

| Foto: Malika

O prefeito Arthur disse que não é candidato a nenhum cargo porque não quis.



A declaração foi dada durante inspeção de serviços de drenagem no bairro Vale do Sinai, Zona Norte.

— Já me chamaram de prefeito tatu, porque estavam dizendo que eu enterrava votos. Mas eu não sou candidato a nenhum cargo, porque eu não quero. Só isso.

Enterrando votos

Arthur se referia ao seu primeiro mandato como prefeito, quando decidiu fazer obras de saneamento.

Como diziam que esse tipo de obra debaixo da terra não aparece e nem rende votos, os opositores alertaram que ele estaria enterrando votos.

Virgílio aceitou a pecha:

— Então eu vou ser o prefeito Tatu Neto!

Dá-lhe, Pauderney!

Após ser indicado por um júri especializado e jornalistas que acompanham as atividades no Congresso Nacional, o deputado federal Pauderney Avelino (DEM) foi escolhido como um dos dez melhores parlamentares na Câmara dos Deputados, pelo Prêmio Congresso em Foco.

Premiação

O anúncio do prêmio foi feito em cerimonia, na última segunda-feira (13) em Brasília (DF).

O Prêmio Congresso em Foco é realizado anualmente com o objetivo de reconhecer o trabalho dos deputados federais e senadores que se destacam positivamente no exercício do mandato.

Nova secretaria

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), enviou à Câmara Municipal de Manaus (CMM) um Projeto de Lei que cria a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

O novo órgão vai unir numa só estrutura as atuais Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch).

Mamando nas duas

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um Procedimento Preparatório para apurar a acumulação indevida do vereador de Parintins Cabo Ernesto, que além da atuação no parlamento, estaria lotado nos quadros da Polícia Militar.

Ataque a Bolsonaro

Mais uma vez, a sede do Partido Social Liberal (PSL), sigla do presidenciável Jair Bolsonaro, foi vítima de ataques em Manaus.

Há menos de um mês, o local foi pichado, e desta vez rasgaram a placa que continha a foto do candidato.

Uma vela pra Deus...

Durante os debates na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ontem (14), o deputado estadual Sabá Reis (PR) jurou lealdade ao deputado federal Alfredo Nascimento.

Mesmo após o líder do partido no Amazonas decidir se coligar a Amazonino Mendes (PDT), de quem Sabá é ferrenho opositor.

— Estarei com o Alfredo onde ele estiver, mas a minha lealdade me dá direito a discordar dele – afirmou.

...Outra pro diabo!

O problema, Sabá, é que não dá para acender uma vela para deus e outra para o diabo.

Como manter lealdade, se o deputado está fechado com David Almeida (PSB), e o candidato ao Senado está colado em Amazonino?

Cutucou e saiu

Líder do governo na Aleam, o deputado Dermilson Chagas (PP) criticou o posicionamento de Sabá, que constantemente critica a gestão do atual governador.

Quando convidado a debater, o progressista correu do embate e saiu da tribuna.

Corre campo

A “saída de cena” de Dermilson Chagas não passou despercebida pelo presidente da Casa, David Almeida (PSB), que conclamou o colega a permanecer no plenário para discutir.

— Não saia da tribuna deputado, o senhor é o líder do governo. Está parecendo o Boi Corre Campo – ironizou David.

Chico da Silva é Omar

O compositor e cantor Chico da Silva parabenizou o Senador Omar Aziz (PSD), candidato ao Governo do Amazonas, pela passagem dos seus 60 anos no último dia 13.

Os parabéns foram em forma de jingle de campanha. O vídeo foi publicado na página do Facebook de Aziz.

Jingle vai pegar

O artista amazonense, autor de grandes sucessos como “Sufoco”, gravado pela cantora Alcione, e “Vermelho”, hino do Garantido, disse que acredita em Omar e que está com ele.

— Eu sou o Omar, Sou Omar, Segurança para Inovar. Eu sou o Omar, Sou Omar, o jeito novo de governar, eu acredito, pode acreditar. Eu sou Omar, eu sou Omar, um bom sujeito que cumpre o que diz –, reforça a letra do jingle.

Só pensa naquilo

Decano da Assembleia, o deputado Berlamino Lins (PP) afirmou que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a 45 dias das eleições é uma tentativa de estelionato eleitoral.

Velha raposa da política baré, Belão disse que os colegas têm é que se preocupar com o pleito de outubro.

— Quem vai se dedicar a uma CPI? Eu quero ir para o interior, conquistar corações e assegurar minha reeleição para meu oitavo mandato. Vamos trabalhar nas nossas campanhas –, conclamou Belão.

Negão no paredão

Belão pediu que a CPI fique para depois das eleições e que o povo julgue nas urnas a realização de dispensas de licitação do governo de Amazonino.

Saúde agoniza

O deputado José Ricardo (PT) disse que recebeu denúncias de usuários a respeito da precariedade do atendimento aos pacientes nas unidades de saúde do Estado, principalmente no “Hospital João Lúcio”.

Sem UTI

Zé fiscalizou recentemente o João Lúcio e constatou a falta de UTI móvel e de equipamentos fundamentais para salvar vidas, como o tomógrafo.

— Além disso, existem poucas ambulâncias e funcionários para a parte essencial, já que há muitos terceirizados que estão, inclusive, com salários atrasados há quatro meses –, criticou o petista.

