No 1º dia de campanha, candidatos ao governo do AM cumprem agendas

Manaus - Nesta quinta-feira (16), começa efetivamente a campanha eleitoral de 2018, conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os candidatos ao cargo de governador do Amazonas vão às ruas conquistar os votos dos amazonenses para a disputa do primeiro turno, que ocorre no próximo dia 7 de outubro.

Metade dos candidatos optou para iniciar o corpo a corpo já no primeiro dia de campanha, são os casos de Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB) e Sidney Cabral (PSTU). Já Wilson Lima (PSC) e Berg da UGT (Psol) vão dar entrevistas e participar de um evento realizado pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon). O candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT), vai despachar na sede do governo e depois grava o programa eleitoral.

Confira a agenda:

Amazonino Mendes

Amazonino Mendes é candidato pelo PDT | Foto: Divulgação





8h às 17h – Despacha como governador

20h – Gravação de programa eleitoral

Berg da UGT

Berg da UGT é o candidato pelo Psol | Foto: Divulgação

8h - Entrevista Rádio Tiradentes

13h - Entrevista Portal do Holanda

16h - Evento de economia no Corecon, no Auditório João Bosco, na Assembleia Legislativa.

David Almeida

David Almeida é candidato pelo PSB | Foto: Divulgação

9h - Preside Sessão Plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

14h - "Adesivaço" na Praça da Cohaban, em Manacapuru

15h30 - Entrevista na Rádio Palmeira



18h - Reunião com candidato a deputado estadual Tororó

19h - Reunião com candidato a deputado estadual professor Wellington

19h40 - Reunião com líderes de Igrejas evangélicas de Manacapuru

Omar Aziz

Omar Aziz é candidato pelo PSD | Foto: Divulgação

17h - Caminhada no bairro Monte Pascoal, zona Norte.

O evento contará com a presença do candidato a vice-governador, Arthur Bisneto (PSDB), candidatos a deputado estadual e federal. E o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB).

Sidney Cabral

Sidney Cabral é candidato pelo PSTU | Foto: Divulgação

9h - BNC

17h - Caminhada na Avenida Djalma Batista

Wilson Lima

Wilson Lima é candidato pelo PSC | Foto: Divulgação

11h - Entrevista na TV Diário

16h - Debate de Economia do Corecon, no Auditório João Bosco, na Assembleia Legislativa.

20h - Ato de lançamento das candidaturas da coligação ''Transformação para um novo Amazonas'' no Largo de São Sebastião, Centro.



