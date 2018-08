Arthur diz que Amazonino tem medo de resolver violência no Amazonas

Manaus - Durante uma inspeção do Plano de Obras de Verão, na tarde desta quarta-feira (15), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, criticou mais uma vez a política de segurança pública executada pelo governador do Amazonas, Amazonino Mendes. Arthur esteve no bairro Grande Vitória, na Zona Leste da capital, onde vistoriou o andamento das obras na rua Mossoró e na travessa Alvarães, acompanhado de titulares da administração municipal.



"O governador não parece estar preocupado com a segurança pública. Parece que ele se entoca na casa dele e não cuida dessa área, fazendo com que as pessoas tenham que colocar grades nas suas casas e fechar seus comércios cedo", afirmou.

"As pessoas direitas, aquelas que deveriam ser as donas das ruas, estão perdendo espaço. Isso porque os criminosos, assassinos e todas as pessoas que fazem o mal estão completamente livres na rua. Falta um governador cabra macho, que resolva esses problemas, que tenha, inclusive, um planejamento científico para as ações da segurança pública. Nós estamos fazendo a nossa parte, e falta o governador Amazonino fazer a parte dele", ressaltou Arthur, com veemência.

Segundo Arthur, Amazonino não parece estar preocupado com a segurança pública, e age como um menino de 15 anos. | Foto: Mário Oliveira/Semcom





O prefeito ainda lembrou da ocasião que ele e o senador Omar Aziz (PSD) foram à casa de Amazonino, para convencê-lo a se candidatar ao governo do Estado, ainda em 2017. Arthur ainda pediu que o governador honre o mandato para o qual foi eleito pelo povo do Amazonas.



"Ele estava numa cama sem poder se movimentar, em um estado de inércia, e eu e o senador conversamos com ele e pedimos que ele se tornasse governador para sanar os problemas financeiros do Estado. Agora, ele é tão ambicioso que entra nessa ganância para se eleger, sem fazer nada pelo Amazonas, satisfazendo apenas um pequeno grupo de pessoas que se serve do Amazonas".

Arthur ainda lembrou da ocasião quando traficantes impediram o trabalho de vacinação realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

"Eu fui ao local, fui junto com as equipes e vou toda vez que for necessário, porque é o meu dever. A minha escolha é ficar ao lado das pessoas. O governador age como se fosse um menino de 15 anos, com um mundo enorme a perder, sem coragem. Mas ele tem quase 80 anos, e está na hora de ter coragem. Saia da toca governador, e venha para junto das pessoas para trabalhar".

Em entrevista recente, Arthur disse para Amazonino desistir da "candidatura tola" e entregar a ele o comando das forças de segurança do Estado. | Foto: Divulgação







Críticas

Esta não é a primeira vez que o prefeito critica a política - ou a falta dela - de segurança do Governo do Amazonas. Na última quarta-feira (8), durante uma visita ao bairro Parque das Tribos, na Zona Oeste da capital , Arthur disse para Amazonino desistir da sua "candidatura tola" e entregar a ele o comando das forças de segurança do Estado.

"Você vai ver o resultado, governador. Eu vou fazer o povo de Manaus dormir tranquilo", afirmou, com veemência.

O tucano afirmou que se sente espantado que o governador não perceba a falta de segurança em Manaus, censurando, ainda, o contrato celebrado entre o Governo e a empresa norte-americana Giuliani Security & Safety, do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani.

“Ele disse para mim que, daqui a quatro anos, com essa política dele com o Giuliani, é que vamos começar a ter frutos. Daqui a quatro anos não vão nem respeitar a casa do governador. O que vale é a vida do povo que a gente governa”, afirmou o cacique. Nenhuma das críticas, até o momento, foi respondida por Amazonino.

