Em ano eleitoral, Amazonino já gastou R$ 775 milhões a mais

Manaus - O governador Amazonino Mendes (PDT) gastou, nos primeiros sete meses do ano, R$ 7.569.175.709,87, segundo dados do Portal da Transparência da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM). São R$ 775.462.706,98 a mais em despesas com o executivo estadual do que no mesmo período de 2017, quando foram gastos R$ 6.793.713.002,89.

Conforme o relatório apresentado pelo governo, de janeiro a julho de 2018, foram gastos R$ 50.449.745,63 em despesas com a AmazonasTur (Agência Estadual de Turismo). O valor é 177% maior do que o montante investido em todo o ano de 2017, quando foram gastos R$18.085.883,78.

Outro aumento excessivo de despesas foi com a Secretaria de Cultura do Estado (SEC), que, até 13 de agosto de 2018, recebeu R$ 73.818.443,75, contra R$ 91.841.627,75 gastos em 2017.

Em 2017, três governadores chefiaram o executivo estadual: o ex-governador cassado José Melo (Pros); o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB); e o atual governador Amazonino Mendes (PDT).

Sobre os gastos, o deputado estadual Sabá Reis (PR) disse não ter dúvidas de que o aumento excessivo esteja diretamente ligado com o ano eleitoral. O parlamentar explica que tem sido uma voz crítica à atual gestão, por acreditar que isso ajude a frear os atos ilícitos no Executivo.

“Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Tenho outros levantamentos de favorecimento e estou terminando umas consultas que vou trazer a público. As licitações que parecem ser sérias, cumpridoras, têm falcatruas muito piores do que aquilo que se identifica nas dispensas de licitação. Ouço o que as pessoas estão dizendo. A fadiga é tão grande quanto o excesso de dispensas de licitação. Quando eu pedi o impeachment de Amazonino por não apresentar o relatório de viagens, ele mandou no dia seguinte o relatório à Assembleia. Ele não respeita ninguém. Não respeita as leis, e alguém tem que dar um freio nisso. Entendi que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) tem o poder de policiar”, afirmou Sabá.

Saúde agoniza

Mesmo a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) tendo gasto R$ 932.061.803,23 nos primeiros sete meses do ano, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital, está sem o aparelho de tomografia há seis meses. O equipamento responsável por detectar e analisar lesões internas está quebrado desde fevereiro deste ano. O tomógrafo chegou a ser consertado, mas só durou uma semana.

O deputado Luiz Castro (Rede) levou o caso à tribuna da Aleam e disse que o conserto do tomógrafo já foi anunciado pela gestão do hospital, mas até o momento os pacientes continuam sem os exames.

“Até o presente momento, nada foi feito para realizar o conserto. O pior é ouvir a promessa do diretor do hospital e dos gestores da Susam anunciarem o conserto ou a instalação de um novo, e isso não acontecer”, observou Castro.

Com isso, revelou o deputado, os doentes da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) têm de ser deslocados para outros hospitais, esperando dias para serem atendidos.

