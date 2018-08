Omar e Bisneto se reúnem com lideranças em Manacapuru

"Eu vou criar o 'Ronda Total' com a ocupação da polícia repressiva e também investir, em parceria com as prefeituras, na área social", destacou Omar | Foto: Alex Pazuello

Manacapuru - O senador e candidado a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), disse, na noite desta quinta-feira (16), que a parceria com prefeituras, igrejas e a sociedade social organizada é essencial no combate à violência. A afirmação foi feita no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, durante encontro com lideranças da igreja Assembleia de Deus.

"Eu vou criar o 'Ronda Total' com a ocupação da polícia repressiva e também investir, em parceria com as prefeituras, na área social. Onde tiver áreas desocupadas, nós vamos ocupar criando alternativas para os nossos jovens", acrescentou Aziz.

Acompanhado do candidato a vice-governador, Artur Bisneto (PSDB), Omar falou sobre a importância das ações desenvolvidas pelas igrejas evangélicas | Foto: Alex Pazuello

Acompanhado do candidato a vice-governador, Artur Bisneto (PSDB), Omar falou sobre a importância das ações desenvolvidas pelas igrejas evangélicas. "Se não fossem as igrejas muitos dos jovens que estão aqui hoje estariam sendo cooptados pelo narcotráfico. Ainda bem que são cooptados para dentro da igreja, para fazer o bem", completou o candidato a governador.

Mais de 600 pessoas participaram do encontro que ocorreu no galpão da Ciranda Tradicional, localizada no bairro Terra Preta. Pastores e candidatos a deputado estadual e federal discursaram em apoio às candidaturas de Omar e Bisneto.

O encontro em Manacapuru foi a segunda ação no primeiro dia de campanha eleitoral da coligação 'Amazonas com Segurança', que na tarde desta quinta-feira (16/8), promoveu uma caminhada no bairro Monte Pascoal, na zona norte de Manaus.

O candidato a vice-governador, Artur Bisneto (PSDB), explicou as razões que o levaram a estar ao lado de Omar | Foto: Alex Pazuello

O candidato a vice-governador, Artur Bisneto (PSDB), explicou as razões que o levaram a estar ao lado de Omar. "Ele é o único que pode resolver o problema da segurança. Na época do governo do Omar, a saúde pública era muito melhor do que é hoje. Nós queremos remédios de volta aos hospitais. Nós queremos parceria entre o governo do estado e o governo federal para que a população tenha um atendimento mais decente", acrescentou Bisneto.

