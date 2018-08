Candidatos apresentam planos para administrar o Amazonas em 4 anos

Candidatos afirmam que o Estado precisa de novas estratégias para conter o avanço da criminalidade | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro das sete chapas que concorrem ao governo do Estado já registraram seus respectivos planos de governo junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). O EM TEMPO apresenta as principais propostas dos postulantes à cadeira de chefe do Executivo Estadual.

Omar Aziz

O senador Omar Aziz (PSD) e o deputado federal licenciado Arthur Bisneto (PSDB) aderiram à bandeira da resolução do caos na segurança pública, com a coligação “Amazonas com Segurança”. O plano de governo enfatiza que o Amazonas necessita de novas estratégias contra o avanço do narcotráfico.

“É preciso unir tecnologia, inteligência, programas de educação e geração de renda, obras públicas e ações sociais num grande projeto de repressão e prevenção em parceria com governo federal, prefeituras, judiciário, igrejas e ONGs. Nós vamos realizar esse projeto. Será o Ronda Total”, diz o documento.

Na área da Saúde, Aziz propõe transparência, desburocratização e organização da gestão. Segundo o candidato, o objetivo é alcançar um ganho de eficiência de até 30%, refletido naquilo que mais interessa: prevenção e cura de doenças para sanar gargalos para consultas, exames e cirurgias. Outra prioridade de Aziz será a geração de emprego e renda, além de investimentos na educação com inovação institucional e estímulo à participação social.

David Almeida

A coligação “Renova Amazonas”, do deputado estadual David Almeida (PSB) e Jorge Guimarães (PT), trará o planejamento administrativo como base de um mandato inovador.

Segundo o plano de governo apresentado, a ideia é “despertar novas vocações, tais como a biotecnologia, a mineração, a produção de alimentos, as indústrias criativas e de tecnologias de informação, de investir em infraestrutura, modernizar a segurança pública e os serviços de saúde, de zelar pelo meio ambiente, enfim, de construir com a sociedade soluções para nossos problemas e de potencializar as nossas virtudes, etc.”

David também defende a transparência, que - segundo ele - proporciona um ambiente de gestão pública seguro, confiável, transparente e propício à atração e retenção de investimentos. A sociedade participa das decisões alocativas, tem integral acesso às informações e fiscaliza a aplicação dos recursos.

Wilson Lima

Os candidatos Wilson Lima (PSC) e Defensor Carlos Almeida (PRTB) informaram que irão aprimorar a eficiência da administração com a diminuição de gastos em custeio e valorização do corpo de servidores efetivos do Estado.

Na segurança pública, o plano propõe elaborar, aprovar e implementar o Sistema de Planejamento e Inovação da Gestão Pública Estadual, com foco sistêmico e perene para a preparação, efetivação e avaliação das políticas públicas e do processo organizador da expansão urbana, em permanente interação com a sociedade civil.

E, entre pontos importantes na proposta de governo de Lima, está a revisão de todos os contratos na Secretaria de Saúde do Estado (Susam) e Fundações, especialmente aqueles relacionados à terceirização de mão de obra e serviços, a fim de identificar excessos e otimizar os recursos.

Sidney Cabral

Os candidatos pelo PSTU, o funcionário público federal Sidney Cabral e a professora Maria Auxiliadora Castro, defendem a revogação das reformas trabalhista, educacional, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Lei de Congelamento de Investimentos nas áreas sociais e todas as medidas que retiraram direitos da classe trabalhadora.

O partido também defende o combate ao desemprego, plano de obras públicas que contemple construção de moradias populares, escolas e hospitais que gere emprego na construção civil; transporte gratuito para estudantes e desempregados, entre outros.

Sem propostas

Os candidatos ao governo e vice-governo, Amazonino Mendes (PDT) e Rebecca Garcia (PP); do PSOL, Berg da UGT e Ilzanete Campos; e os candidatos do PCdoB, Lucia Antony e Aldemir Caetano, não haviam enviado suas propostas até a publicação desta edição.

