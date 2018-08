Amazonino Mendes e a arte de tapar o sol com a peneira

| Foto: Malika

O governo do Estado, que em 10 meses sob a gestão de Amazonino Mendes (PDT) já realizou mais de 500 contratações de serviços sem licitação, ironicamente enviou à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um Projeto de Lei denominado “Programa de Integridade”, que visa a estabelecer critérios para a contratação de empresas por parte da Administração Pública.



O PL determina que as prestadoras de serviço devam comprovar que suas ações são pautadas na ética e transparência.

Que bonito é

Agora, veja a justificativa do projeto de Mazoca:

— A corrupção é a contrafação da democracia, pois mina diuturnamente a relação entre o Estado e os cidadãos, que passam a ver as instituições como um verdadeiro Leviatã, sempre pronto a tragá-los -, diz trecho do documento.

Ah, se na prática, esse nobre ensinamento fosse aplicado. Infelizmente são palavras, e palavras o vento leva.

Paradoxal

Também é um paradoxo a atitude da candidata a vice-governadora, Rebecca Garcia (PP).

Participando de um governo que ignora obrigatoriedade de licitações, a candidata a vice-governadora assinou uma carta-compromisso de combate à corrupção.

Juro que vou

Assinada pelo governador Amazonino Mendes, a carta-compromisso do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 foi protocolada nesta sexta-feira (17) por Rebecca no Conselho Regional de Economia.

Repetindo: Ah, se na prática, essa intenção fosse aplicada. Infelizmente são palavras, e palavras o vento leva.

Fake news não pode

O juiz auxiliar do TRE-AM Ricardo Augusto de Sales aceitou uma representação ingressada pelo candidato ao governo do Amazonas David Almeida (PSB).

E determinou o aplicativo de mensagens Whatsapp retirar do ar notícias falsas e caluniosas contra o socialista.

Justificativa

Em seu despacho, o juiz diz “que o autor das mensagens excedeu os limites da garantia constitucional da liberdade de expressão, transformando o grupo de Whatsapp em instrumento para veiculação de propaganda antecipada e negativa em desfavor do primeiro representado”.

Ajuda virtual

Vereador de Manaus e candidato ao Senado Federal, Chico Preto (PMN) está convidando pessoas para replicarem nas redes sociais suas ações durante a campanha.

Para isso foi criado um grupo no Whatsapp onde os materiais serão disponibilizados.

Cutucando onça...

O candidato Amazonino Mendes (PDT) disse que sofreu um ataque de robôs (bots) em sua página no Facebook na tarde da última sexta-feira (17), com centenas de reações de ódio.

... Com vara curta!

Técnicos da coligação constataram que os perfis usados no ataque foram comprados fora de Manaus e são falsos (fakes).

A coligação está acionando a Justiça Eleitoral para identificar e punir, de acordo com a legislação, os autores do ataque.

Lula pode

O Comitê de Direitos Humanos da ONU decidiu, na sexta-feira (17), que o Brasil deve garantir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o exercício de todos os direitos políticos, mesmo que na prisão — o que inclui contato com membros do PT e com a imprensa.

Segundo o entendimento do órgão, Lula não pode ser impedido de concorrer nas eleições de 2018 até que todos os recursos judiciais pendentes sejam analisados.

Lula não pode

No entanto, o governo brasileiro considerou “sem efeito juridicamente vinculante” a decisão do Comitê.

Por meio de nota, Ministério das Relações Exteriores afirmou que as conclusões do comitê têm apenas caráter de recomendação.

Te cuida, Bolsonaro!

Pesquisa da XP Investimentos aponta aumento considerável da transferência de votos de Lula para Fernando Haddad na última semana.

Eram 20% os eleitores do ex-presidente preso que declaravam voto em Haddad, caso ele não concorra. Agora são 44%.

“Terra ilegal”

Associações Comunitárias do Município de Maués estão denunciando invasão de possíveis madeireiros em propriedades do Programa “Terra Legal”, que pertenceriam aos povos indígenas e ribeirinhos.

“Terra ilegal 2”

O deputado José Ricardo (PT) ingressou com representação nos Ministérios Públicos Estadual (MPE) e Federal (MPF), solicitando fiscalização pelos meios legais disponíveis em todos os locais citados pelos comunitários.

