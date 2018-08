PT justifica coligação com PSB no Amazonas e apoio a David Almeida

| Foto: divulgação

Manaus -Pondo fim às dúvidas quanto a permanência do Partido dos Trabalhadores (PT) na coligação “Renova Amazonas”, encabeçada pelo ex-governador interino David Almeida (PSB), o presidente estadual do PT, Sinésio Campos, afirmou que o partido segue apoiando a candidatura de Almeida e reiterou que nenhuma orientação da executiva nacional foi infringida.



A declaração foi feita nesta segunda-feira (20), último dia que a sigla tinha para apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) uma justificativa acerca da petição ingressada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, pedindo que a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B), que disputa a reeleição, fosse incluida na coligação.

O pedido de justificativa foi feito pelo juiz eleitoral Marco Antônio Pinto da Costa, na última sexta-feira (17). Ele determinou um prazo de 48 horas para que os partidos que compõem a coligação se manifestassem a respeito da petição. De acordo com Sinésio Campos, a defesa seria entregue até as 19 horas de ontem (20).

“A questão foi judicializada. O PT vai apresentar sua defesa em tempo hábil, até as 19h. Os partidos estarão se manifestando e o juiz responsável vai analisar. O que posso garantir é que o partido não descumpriu nenhuma resolução nacional nos prazos pré-determinados que tem como base o dia 5 de agosto, último dia para a realização das convenções partidárias”, explicou.

Orientação nacional

Sinésio voltou a apontar que o apoio a David Almeida foi uma orientação da executiva nacional e que o único fato novo era a inclusão de Vanessa Grazziotin na coligação como candidata ao Senado.

Após a apresentação da justificativa, o TRE ainda deve julgar no pleno o imbróglio que e volve a aliança entre PT e PSB de um lado e PT e PC do B do outro. Desde a última quarta-feira (15), o PT está registrado nas duas coligações. Conforme informações do órgão, a decisão pode ser tomada até o final desta semana, antes do início da propaganda eleitoral gratuita, prevista para o dia 31 de agosto, para que o tempo de televisão da coligação seja calculado. Os partidos podem recorrer da decisão e, numa eventual mudança, toda a coligação terá um impacto relacionado ao tempo de televisão e rádio.

Presidente municipal do PSB, Carlos Portta afirmou que o partido aguarda a decisão judicial do tribunal eleitoral. “O PT estadual cumpriu todos os direcionamentos. É uma eleição disputada e estamos aguardando a decisão do TRE. Enquanto a justiça não dá o parecer, o PT continua na coligação”, disse.

Impugnação

Na última sexta-feira (17), o Ministério Público Eleitoral do Amazonas (MPE-AM) registrou 10 ações de impugnação de registro de candidatura. Entre elas está a de Jorge Guimarães (PT), candidato vice de David Almeida. O pedido de impugnação foi solicitado, ainda, pela coligação "Eu Voto no Amazonas", do candidato a reeleição Amazonino Mendes (PDT).

Leia mais:

Amazonino Mendes e a arte de tapar o sol com a peneira

Amazonino ignora lei ao visitar obras e comitê vê uso da máquina