MP Eleitoral registra 18 impugnações de candidaturas no AM

Manaus - 18 candidaturas do Amazonas correm risco de não serem contabilizadas nas eleições de 2018. O balanço foi apresentado em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (22), pelo procurador regional eleitoral no Amazonas, Rafael da Silva Rocha, na sede do Ministério Público Federal do AM (MPF).

Junto com os 18 registros de impugnações apresentados pelo MPF ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), também foram registradas 10 notícias de inelegibilidade. Todas as informações estão disponíveis no Radar das Eleições de 2018 , ferramenta de acompanhamento público criada pelo próprio Ministério Público Eleitoral.

As ações de impugnação e as notícias de inelegibilidade foram apresentadas, segundo o procurador, de acordo com a Lei Complementar 64/1990, mais especificamente, as alíneas "E", que vetam a candidatura de pessoas condenadas em segunda instância ou por decisão colegiada; e "G", que vetam os que tiveram as contas públicas rejeitadas por ato de irregularidade insanável em julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado e até do Tribunal de Contas da União.



Em sua maioria, os pedidos de impugnação foram registrados contra candidatos a deputados federais e estaduais. No entanto, um candidato ao Senado e um candidato a vice-governador também são alvo das ações: Hissa Abrahão (PDT) e Jorge Guimarães (PT), das coligações "Eu Voto no Amazonas" e "Renova Amazonas", respectivamente.

Candidato a senador, Hissa Abrahão (PDT) é um dos alvos dos registros de impugnação do MPE. | Foto: Divulgação

Nas ações de impugnação pelas irregularidades insanáveis, foram consideradas, além da rejeição das contas, dispensas de licitações e até mesmo a não apresentação das contas, de acordo com Rafael Rocha.

"Foram seguidos todos os ritos descritos na Lei, adotando critérios como a análise da jurisprudência eleitoral. Se houver recurso por parte do candidato que foi impugnado, quem vai decidir, no fim das contas, é o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de acordo com os seus entendimentos anteriores".



Das 18 candidaturas com pedido de impugnação registrado, 15 foram pelo caso apresentado na alínea G da Lei Complementar 64/1990. Os outros três casos foram enquadrados na alínea E, isto é, a proibição de candidaturas de pessoas condenadas em segunda instância: um dos candidatos foi condenado por formação de cartel, e outro foi condenado por homicídio culposo em um acidente de trânsito.

Providências

Após as apresentações dos registros de impugnação e notícias de inelegibilidade, cabe agora ao TRE-AM julgar as ações, o que deve acontecer até o dia 20 de setembro. Se o tribunal aceitar as impugnações, os candidatos poderão seguir com suas campanhas por conta própria. O número pode até aparecer na urna, mas por conta da ação, não serão diplomados, e a vaga é cedida ao próximo da lista de deputados com quórum suficiente para serem eleitos.

Em comparação com 2014, segundo Rafael Rocha, o número de impugnações apresentadas aumentou | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Rafael Rocha explicou que, em comparação às eleições de 2014, o número de impugnações aumentou. "Isso se deve ao fato de nós termos, hoje, dispositivos mais fortes que impedem que pessoas que estejam irregulares perante a Justiça participem do pleito, como, por exemplo, a própria Lei da Ficha Limpa".



Confira abaixo as listas de registros de impugnação e notícias de inelegibilidade apresentados pelo Ministério Público Eleitoral



Registros de impugnação

1 - Robson da Silva Roberto;

2 - Eronildo Braga Bezerra;

3 - Adail Alves Celestino;

4 - Raimundo Guedes dos Santos;

5 - Edgar Xavier de Souza Filho;

6 - Oreni Campelo Braga da Silva;

7 - José Ribamar Fontes Beleza;

8 - Abdala Habib Fraxe Júnior;

9 - Valdemir de Souza Santana;

10 - Iranilson da Silva Medeiros;

11 - Gersen José dos Santos Luciano;

12 - Fabrício Silva Lima;

13 - Lúcio Flávio do Rosário;

14 - Hissa Nagib Abrahão Filho;

15 - Sidney Ricardo de Oliveira Leite;

16 - Sansuray Pereira Xavier;

17 - Francisco Jorge Ribeiro Guimarães;

18 - Cleucirlei Pereira dos Passos

Notícias de inelegibilidade

1 - João Medeiros Campelo;

2 - Marly Nascimento Nogueira;

3 - Sildomar Abtibol;

4 - Miguel Capobiango Neto;

5 - Gedeão Timóteo Amorim;

6 - Carlos Alexandre Ferreira Silva;

7 - Jaziel Nunes de Alencar;

8 - João Mendes da Fonseca Júnior;

9 - José Cidenei Lobo do Nascimento;

10 - Raimundo Carlos Góes Pinheiro

