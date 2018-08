Licitação suspeita dará prejuízo de R$ 30 milhões ao Amazonas

Manaus - O resultado da licitação para reforma e manutenção preventiva de escolas da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), a mais ambiciosa e cara feita pelo Governo do Estado neste fim de gestão, é a nova fonte de suspeitas sobre compras governamentais direcionadas.

De acordo com o deputado Sabá Reis (PR), as empresas declaradas vencedoras ofereceram, juntas, o preço de R$ 107.3 milhões pelos cinco lotes do certame, R$ 28,1 milhões acima do preço apresentado pela Construtora Brilhante LTDA, inabilitada arbitrariamente por não apresentar um documento que sequer era cobrado no edital da licitação 002/2018.

Os preços oferecidos pela Brilhante foram os menores para os cinco lotes licitados ontem, mas o pregoeiro da Comissão Geral de Licitação (CGL) inabilitou a empresa, a maior do Brasil neste tipo de serviço, pela falta de um documento chamado SPED (sistema público de escrituração digital), que não era pedido no edital da licitação. No SPED a empresa coloca todas as informações constantes do balanço apresentado à Receita Federal e o Balanço da Brilhante foi apresentado a CGL.

Com prejuízo aos cofres públicos, a CGL habilitou as empresas DR7, Costa Rica e Suplex, que ofereceram preços maiores para fazer o mesmo serviço que a Brilhante faria por preço inferior. A DR7 ficará responsável pelos lotes 1, 2 e 3, a Costa Rica Serviços Técnicos pelo lote 4, e a Suplex Processamento de Dados pelo lote 5.

A CGL informou por meio da assessoria que não pode explicar a inabilitação da Brilhante e nem a decisão de habilitar e declarar vencedoras as demais empresas porque formalmente o certame ainda está em andamento e só ao final do período recursal, amanhã, poderá se pronunciar sobre o resultado e as decisões do pregoeiro. A Brilhante vai recorrer da inabilitação.

A análise dos preços oferecidos pelas empresas participantes da licitação indica ainda mais o direcionamento do certamente, segundo a denúncia de Sabá Reis. Para o primeiro lote, por exemplo, a Brilhante apresentou um preço de R$ 15,8 milhões contra os R$ 21,3 milhões da DR7, uma diferença de R$ 5,5 milhões a mais (25.9%).

Nos lotes 2 e 3, também vencidos pela DR7, a diferença para os preços da Brilhante também ficou na casa de 25% para mais. Para o lote 4 a Brilhante ofereceu um preço de R$ 15,8 milhões e a Costa Rica R$ 21,9 milhões, uma diferença de R$ 6.1 milhões (25.8%). No último lote, vencido pela Suplex, a Brilhante cobrou R$ 15,8 milhões e a Suplex R$ 21,2 milhões, um diferença de R$ 5,4 milhões (25.6%).



O resultado, com prejuízo aos cofres públicos, é mais um capítulo da série de compras governamentais suspeitas feitas na gestão do governador Amazonino Mendes, que já realizou mais de 500 dispensas de licitações em pouco mais de 300 dias de governo, sendo a mais escandalosa a compra de livros por preços superfaturados (compra cancelada após o escândalo vir à tona) e a entrega de uma obra de estimados R$ 10 milhões para uma empresa de familiares do deputado estadual Vicente Lopes, a Conca – X, que pertence a esposa dele.



O edital para a licitação para a reforma das escolas, promovida na modalidade de Pregão Presencial (002/2018) pela Comissão Geral de Licitação, foi publicado no dia 13 de julho e assinado pelo presidente do órgão, Victor Fabian Soares Cipriano, e previa a divisão dos serviços de reforma e manutenção das escolas de Manaus e de municípios do interior em cinco lotes, com o vencedor apresentando o menor preço.

As propostas foram apresentadas, conforme previa o edital, no dia 26 de julho – 13 dias após a abertura do certame -, um prazo inusual em caso de licitações que envolvem obras complexas e apresentação de vários documentos.

A Costa Rica Serviços Técnicos Ltda e a Seduc são velhas conhecidas em processos de contratação de serviços colocados sob suspeita. Em 15 de setembro de 2015, por exemplo, o Ministério Público de Contas ofereceu representação ao Tribunal de Contas do Estado para investigar a construtora num contrato que previa serviços de manutenção em 57 escolas em 28 municípios do Estado.

Contudo, de acordo com o procurador Ruy Marcelo de Alencar de Mendonça, que assina a representação, apenas sete escolas receberam obras efetivas no período do contrato, que era de dois meses. Entretanto houve pagamentos da ordem de quase R$ 27 milhões. A denúncia também foi feita pelo deputado estadual José Ricardo Wendling (PT) ao Ministério Público do Estado, que não informa se deu seguimento a investigação.

Também é curioso um contrato semelhante que a Costa Rica e a DR7 ganharam em Boa Vista (RR) igualmente para reforma e manutenção de unidades da Secretaria de Educação e Desportes do Estado vizinho (Seed).

Em 19 de maio de 2015 o portal Folhaweb noticiou que o Tribunal de Contas de Roraima determinou a suspensão de contratos assinados com as duas empresas amazonense no valor total de R$ 59 milhões, sendo a Costa Rica Serviços Técnicos Ltda contratada por R$ 29.481.372,78, e a empresa DR7 Serviços de Obras LTDA por R$ 29.927.937,59.

Tanto no contrato de 2015 com a Seduc do Amazonas, quanto no com a Seed de Roraima os Ministérios Públicos de Contas criticavam também o uso do mecanismo de “carona” usado pelos órgãos para fazer a contratação de empresas. A carona é um expediente que viola o princípio da impessoalidade e não garante oportunidades a todos que queiram participar do processo licitatório.

