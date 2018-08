David Almeida sobe o tom na Aleam e manda deputados trabalharem

| Foto: Malika

Bufando de raiva pelo fato de alguns deputados estaduais terem saído do plenário, inviabilizando a continuidade da sessão de votação por falta de quórum, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), subiu o tom e criticou rispidamente os colegas parlamentares, chamando-os de “irresponsáveis e sem compromisso” com Casa Legislativa.

— Esse é o problema da nossa sociedade. Nós somos pagos e bem pagos para estarmos aqui. São apenas três dias de plenário, e o cidadão não vem ficar de 9h a meio dia no seu trabalho e quer falar de dignidade para o povo, de mudança.

Gazeteiros

Indignado, David disse que está na hora dos gazeteiros pararem de brincar de ser deputado, de ser representante do povo.

— Venham trabalhar! –, disse.

Pede pra sair

David voltou a afirmar que não estabelecerá recesso branco na Aleam – quando deputados se ausentam para fazer campanha – e cobrou compromisso dos parlamentares com a função de representante do povo.

— Não querem trabalhar, que saiam da Assembleia, renunciem o mandato. Essa Casa está sendo desrespeitada pelos seus próprios membros -, afirmou.

Licitação pra quê?

O deputado Sabá Reis (PR) foi à tribuna da Aleam para fazer uma atualização no número de dispensas de licitação realizadas pelo governo.

Até ontem, segundo o parlamentar, eram 578 que, somadas, chegam a R$ 465 milhões.

Livro de ouro

Sabá Reis também afirmou que, ao contrário do que o líder do governo na Casa, Dermilson Chagas (PP), afirmou, o contrato entre o Executivo e a empresa Previna, que prevê a contratação de mais de 200 mil livros por R$ 50 a unidade, não está cancelado.

Empresa fantasma

Sabá tentou mergulhar fundo para desmascarar a armação, mas estancou diante de uma empresa “fantasma”.

— O contrato foi suspenso, e a Seduc pediu informações à empresa, mas ele está em processo de liquidação – disse.

Ajoelho no milho

Referindo-se a Dermilson, Sabá disse que se ajoelharia no milho para que o colega o escutasse e pedisse para o governador suspender o contrato.

— Mas é o mesmo milho da eleição passada? – Indagou Dermilson.

— Sim, é que ainda sobrou do saco – respondeu Reis

Para onde vou

O candidato a deputado federal Marcelo Ramos (PR) sabe que suas constantes mudanças de grupo político podem afetar sua luta por uma vaga na Câmara dos Deputados, bem por isso tem “corrido atrás do prejuízo”.

Ontem (22), Ramos estava às 7h panfletando na Bola do Eldorado ao lado da esposa e de apoiadores.

Entre dois amores

No entanto, a busca de Ramos por aliados é um processo meio confuso.

Existem vídeos e fotos circulando onde ele aparece agarrado no cangote do governador Amazonino.

Entre dois amores 2

Mas, de repente, você depara com um adesivo colado em para-brisas de carros, onde Marcelo está ao lado de Eduardo Braga (MDB) e de Alessandra Campelo, do mesmo partido.

Como se sabe, Braga bem que tentou, mas achou melhor manter a distância de Mazoca;

Isso não pode

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) rejeitou o pedido feito pelo governo do Estado para veicular propaganda institucional durante o período eleitoral.

O pedido negado esteve sob relatoria do Juiz Abraham Peixoto Filho.

Querias

A propaganda institucional que o governo queria veicular é sobre agendamento online de consultas e exames médicos.

Só papo

Em nota endereçada ao candidato à Câmara Federal Dodó Carvalho (PSD), o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), disse que suas posições políticas sempre foram claras.

— Não sou de ficar em cima do muro, esperando pular para o lado que vai ganhar. Não sou de dar ré. Tenho as minhas convicções e luto por elas, mesmo sabendo que às vezes posso ser mal compreendido. Não me escondo e não tenho medo de novos desafios -.

Quem é o mentiroso?

Não é verdade.

Quando esta coluna publicou, em primeira mão, que Bi – que é do PSDB e ex-cunhado do prefeito Arthur Virgílio –,apoiaria Amazonino, o prefeito publicou nota desmentindo o editor e dizendo que estava viajando.

Na semana seguinte, Garcia anunciou que estava, de fato, apoiando o Negão.

Quem mente mesmo, hein?

Liderança ao Senado

Mesmo sem cabeça de chapa, Eduardo Braga (MDB) lidera as intenções de voto na disputa pelo Senado, com 40%.

Eduardo é seguido por Vanessa Grazziotin (PCdoB), com 24%.

Merreca

Durante discussão na votação do Projeto de Lei 163/2012, de sua autoria, o deputado estadual Wanderley Dallas (SDD) sustentou que obrigar lava jatos do Estado a instalarem equipamentos para reutilização de água pluvial resultaria num investimento de apenas R$ 7 mil.

Perguntar não ofende

Será que o ilustre deputado não sabe que o valor é exorbitante para o pequeno e para o microempresário?

É difícil

Dallas disse, ainda, que quem não tem o valor para investir pode solicitar um financiamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e foi interrompido por Augusto Ferraz (DEM).

— O deputado fala como se fosse fácil conseguir empréstimo. Eu já tentei várias vezes para minha empresa e nunca consegui – afirmou.

