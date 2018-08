Amazonino foge e candidatos mantêm debate morno na Record News

Manaus - O primeiro debate televisionado com candidatos ao Governo do Amazonas foi marcado por poucos embates e candidatos livres para abordar suas propostas na Record News. Amazonino Mendes (PDT), que concorre à reeleição, resolveu não participar da mesa-redonda. Omar Aziz (PSD) e David Almeida (PSB) foram os mais bem avaliados, entre os quatro presentes, pelo público que acompanhou a sabatina nas redes sociais.

Os candidatos Lucia Antony (PCdoB) e Sidney Cabral (PSTU) não participaram do embate.



O primeiro tema abordado e definido por sorteio foi a Segurança Pública. O candidato Wilson Lima aproveitou para perguntar sobre a onda de violência que assola a capital e o interior do Estado ao candidato do Psol, Berg da UGT. O candidato disse que, se eleito, deve usar as forças de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar para combater o crime no Amazonas.

"A solução para a segurança é através da prevenção. Nosso projeto é a unidade de policiamento preventivo, para que consigamos que a Polícia Civil e a Polícia Militar mapeiem as zonas de segurança", afirmou.

O segundo tema abordado foi Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com direito a dobradinha, Berg da UGT perguntou para Wilson quais eram as suas pospostas de governo sobre o tema. O apresentador explicou que deve fortalecer o Conselho Estadual de Meio Ambiente para combater o desmatamento, além de iniciar trabalho de coleta seletiva no Estado.

"Vamos trabalhar para fortalecer o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Vamos fazer parcerias com as prefeituras para que possamos trabalhar de forma efetiva, colocando em prática a lei de resíduos sólidos e o trabalho para reciclagem. Vamos dar condições para que o morador colete esse lixo e que este volte à comunidade em forma de benefício", disse.

Omar Aziz falou do "Galera Nota 10", programa que levou cultura para os jovens amazonenses | Foto: Márcio Melo

Esporte e Lazer



Ainda no primeiro bloco do debate foram abordados os temas como Esporte e Lazer. Omar Aziz perguntou para David Almeida sobre as propostas dele para melhorar o setor no Estado. David explicou que é preciso trabalhar nas comunidades pobres e mostrar que o Amazonas pode ser um grande polo exportador de atletas.

"Vamos fazer de Manaus e do Amazonas um grande centro desportivo para que possamos inserir na comunidade a prática esportiva e usar o esporte para combater o assédio que esses jovens sofrem nas comunidades", pontuou.

Educação



Com o tema Educação, o candidato do PSB perguntou de Omar como poderia ajudar a melhorar índice educacional do Estado. O candidato do PSD relatou que a sociedade precisar participar de todo o processo de licitação para a educação, além do governo ser transparente nas transações e que é necessário valorizar os professores.

"Precisamos da transparência! A sociedade precisa participar de toda a atividade do Estado. Para arrumar a casa, em relação a Educação, eu fico feliz que criei o plano de carreiras dos professores. Tenho muito orgulho de ter construído o maior número de escolas de tempo integral e também entreguei notebooks a todos os professores. Como governador, eu dobrarei o número de escolas de tempo integral e garantirei a data-base dos professores", afirmou.

Segundo bloco

No segundo bloco, com temas livres, quem começou perguntando foi o candidato Berg da UGT, que criticou Wilson por chamar trabalhadores do transporte público de vagabundos e baderneiros, durante greve por conta dos salários atrasados. Wilson, negando a citação, disse que respeita o trabalhador, principalmente, os que trabalham no transporte coletivo de Manaus.

"Em nenhum momento eu chamei um trabalhador de vagabundo. Jamais fiz isso e jamais faria isso! Até porque eu sei o quanto o trabalhador do Amazonas é sofrido, principalmente, os rodoviários. É preciso ter a data-base respeitada para os profissionais da segurança e da saúde. Vamos priorizar os aprovados em concurso público para que não continuem sofrendo".

Berg da UGT confrontou Wilson e perguntou porque ele chamou os rodoviários de vagabundos | Foto: Márcio Melo

Dando continuidade aos temas livres, Wilson aproveitou para realizar pergunta para Omar Aziz, sobre como manter a economia do estado sem que ela fique no vermelho. Em resposta, Omar disse que não existe fórmula mágica, que é preciso qualidade de planejamento para manter as contas públicas em ordem.



"Precisamos modernizar a máquina e acabar com essas coisas de querer inventar uma fórmula mágica, criar super secretarias para tentar resolver a atividade fim. Veja a segurança pública, a atividade fim se faz com equipamento moderno. Na saúde, a mesma situação. Voltando ao governo, nós vamos ter um governo conjunto, transparente e inovador com as tecnologias que podem ser utilizadas".

Na sequência, Omar Aziz foi sorteado e perguntou para David Almeida sobre a declaração dele sobre a erradicação do Estado da febre aftosa. David explicou que o trabalho feito na secretaria de produção, durante os quatro meses que esteve à frente do governo do estado, foi o que ajudou o Amazonas a se livrar da doença.

Gastos públicos



A última rodada de temas livres ficou por conta do David Almeida, que perguntou a Berg da UTG sobre como pretende equilibrar os gastos com a saúde.

" Temos verificado, visitando alguns municípios, que não há uma saúde adequada. Minha mãe ficou internada no João Lúcio e precisou de equipamentos e medicamento. A situação do caos na saúde não tem sido tratada como se deve pelo governo atual. Temos em nosso projeto a construção de hospitais".

David Almeida ressaltou a certificação garantida pela secretaria de produção durante o seu governo interino | Foto: Márcio Melo

Terceiro Bloco



No penúltimo bloco foi a vez de a população realizar perguntas para os candidatos ao governo do Amazonas. Cada pergunta era direcionada a um candidato que podia ser comentada por outro. O primeiro assunto abordado foi Concursos.

Wilson Lima foi quem respondeu a primeira pergunta e explicou que é necessário chamar os aprovados em concursos públicos para renovar e completar o quadro de funcionários do Estado.

“Vimos uma luta muito grande pelas pessoas que estudaram e dedicaram tempo e não foram chamadas pelo Governo. Vamos priorizar essas pessoas, vamos fazer tudo o que der e a Lei permitir. Vamos fazer concurso para aumentar o efetivo da PM e para outras áreas como Educação e fazer planos de cargos e carreiras”.

Berg comentou a posição do candidato falando sobre o sonho que os jovens têm de passar em concursos públicos e ter uma vida estável.



“O grande sonho de todo estudante quando sai da faculdade é tentar um emprego. As melhores condições que temos, atualmente, são através dos concursos públicos. Existe uma deficiência de profissionais em todas as áreas”.

Programas sociais

Com tema de programas sociais, Berg explicou que é preciso criar oportunidade para os jovens, para que eles não caiam no mundo do crime.



“O que acontece hoje é que os jovens de 12 a 17 anos estão sendo recrutados pelo tráfico por falta de oportunidades. No nosso projeto, nas escolas de Ensino Médio, vamos implementar cursos técnicos para que os estudantes não sejam recrutados pelo tráfico”.

Os candidatos participaram de quatro blocos | Foto: Márcio Melo

David comentou que na sua gestão vai ser possível dar oportunidades para os jovens crescerem profissionalmente. “Vamos transformar o Amazonas em um lugar melhor para a juventude. Vamos fazer um contrato de um ano com esses jovens que estão saindo das faculdades para terem a primeira oportunidade de emprego”.



Empreendedorismo

Com o tema de empreendedorismo, Omar respondeu à pergunta da população com comentários de Wilson Lima. Antes de responder, Omar aproveitou para relembrar a ausência do governador do Estado que, por conta própria, resolveu não participar do debate político. A cadeira reservada ao atual governador permaneceu vazia durante todo o debate.

Sobre empreendedorismo, Omar disse que a população não deve depender só da Zona Franca de Manaus. Em seu plano de governo, ele disse que vai dar oportunidades ao cidadão amazonense.

“Qualquer desdobramento com relação à atividade empresarial, nós dependemos da Zona Franca de Manaus. Se a gente não cuidar agora, em menos de 10 anos, não teremos mais a Zona Franca. É importante a gente ficar alerta. No meu governo, aquele jovem saindo do ensino médio terá oportunidades”.

Cultura



Para finalizar o bloco, Cultura foi o tema sorteado para que David Almeida respondesse com comentário de Omar Aziz. Para David, durante os quatro meses que ficou à frente do Amazonas, foi possível investir novamente nos festivais folclóricos e divulgar a cultura amazonense nacionalmente e internacionalmente.

“Queremos essas condições para divulgar a cultura do nosso Estado a nível nacional e internacional. O objetivo é atrair pessoas. Precisamos vender as potencialidades do nosso Estado, o que temos de melhor. Trabalhar com cultura e incentivar cultura para poder trabalhar com a ressocialização da juventude”.



Omar lembrou do projeto “Galera nota 10”, que resgatou milhares de jovens do mundo dos crimes.



“Quando criei o ‘Galera nota 10’ foi para dar oportunidade a todo tipo de atividade cultural, integrando as comunidades dentro dos locais, para que oferecessem cultura. Eu criei em Parintins um centro cultural e o reformamos para que aprendesse todo tipo de atividade cultural”.

Wilson Lima afirmou que deve fortalecer o Conselho Estadual de Meio Ambiente para combater o desmatamento | Foto: Márcio Melo

Considerações finais



No último bloco, os candidatos ao governo do Estado tiveram a chance de realizar as considerações finais. Amazonino seria o primeiro a falar se não tivesse faltado ao embate. Berg da UTG explicou que deve ter um projeto de governo que contemplará todas as áreas e aproveitou para alfinetar o atual governador, chamando a sua gestão de caos público.

“Nosso projeto está registrado no TRE para tentar corrigir o caos que estamos vivendo com a atual gestão. Nosso projeto contempla a construção de hospitais para aquelas pessoas que estão nas filas, nas macas, sofrendo com falta de médico e falta de aparelhos. Na Educação temos a valorização do profissional, para que as escolas estejam aparelhadas”.

Por sua vez, Omar Aziz agradeceu aos telespectadores e disse que é possível colocar o Amazonas nos trilhos. Produzindo oportunidades para as pessoas crescerem, criando parcerias com a Prefeitura de Manaus. Ele relembrou do trabalho foi construído durante os quatro anos em que ele foi governador.

“Quem me viu governar em apenas quatro anos, viu que conseguimos construir e entregar ao povo quase 30 mil casas. Dobramos escolas de tempo integral e produzimos oportunidades para as pessoas. Em parceira com os prefeitos, vamos fazer o Ronda Total para dar segurança, como o Ronda nos Bairros deu no meu governo. Vamos ocupar as áreas de maior risco. Criar oportunidade para os nossos jovens, para que eles possam ter uma esperança no futuro”.

Na sequência, Wilson Lima agradeceu a Deus pela oportunidade de debater as suas propostas e a família amazonense por ter ouvido todas as propostas. Ele frisou que é preciso mudar e transformar a forma de governar o Estado.

“Tenho observado com preocupação a maneira como está sendo governado o Estado. Estou vendo um povo sofrido e ouvindo revolta. O que mudou na sua vida nos últimos 10 anos? Quem passou pelo governo deu sua contribuição, mas eu entendo que é preciso mudar. Isso porque o modelo, que está posto aí, não tem dado resultado”.

Por fim, David Almeida agradeceu aos telespectadores e explicou que em apenas quatro meses foi possível pagar o abono salarial dos professores, promover os policiais militares, além de recuperar a economia do Amazonas, mudando, assim, a vida de muitos amazonenses.

“Temos recursos suficientes no Estado para mudar a sua vida. Sou candidato porque estou cansado de só ser lembrado como eleitor de 4 em 4 anos. Quero deixar uma mensagem de esperança, o Amazonas pode ter melhor saúde, segurança e educação.

Edição: Bruna Souza

