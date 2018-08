'Amazonas precisa de um programa viável para a segurança', diz Omar

Manaus - O senador e candidatado ao governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD) disse durante a chegada na TV EM TEMPO, para o debate no programa Agora, que o Amazonas está sofrendo com a falta de segurança de pública.



"Esse problema aflige toda a população do Amazonas. É importante que os candidatos apresentem um programa viável para os próximos quatro anos. Eu fiz o programa Ronda no Bairro e deu certo. Agora temos o projeto do programa Ronda Total, que é uma ação conjunta com todas as secretarias de segurança publica. Vamos explicar esse projeto durante o debate", disse o candidato.

Omar disse que a população amazonense precisa de oportunidades. " Não basta reprimir, p recisamos dar oportunidades para essas pessoas não serem cooptadas pelo tráfico. Quem tem que cooptar essas pessoas é o Estado e a escola", afirmou.

O debate acontece dividido em quatro blocos no canal digital 10.1 no canal aberto às 11h30 encabeçada pela Rede Raman Neves de Comunicação (RNC).

Leia mais:

Amazonas vive sua maior crise na Segurança Pública, diz David Almeida

‘Não preciso de ideias mirabolantes para a Segurança’, diz Wilson Lima